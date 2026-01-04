Зима щедра на снег: где в Украине сугробы "вырастут" до 40 сантиметров

В конце первой декады января в Украине предсказывают снегопады. Это означает, что в нескольких областях снежный покров значительно увеличится. Предварительные прогнозы рассказывают, где именно.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на информацию с портала Ventusky. Суровая зимняя погода пока не будет отступать.

Где выпадет много снега в ближайшее время?

Снегопады в Украине еще продлятся в течение следующей недели, а потому слой снежного покрова местами "вырастет" до 40 сантиметров. В то же время Украину накроют морозы, в некоторых регионах столбики термометров термометр будут показывать до 9 градусов с отметкой минус.

Стоит отметить! На Ventusky данные обновляют регулярно, поэтому прогноз по снегу лишь предварительный.

Так уже 9 января несколько областей Украины будут значительно более заснеженными, чем все остальные. Прогнозируется, что слой снега на Сумщине будет достигать почти 38 сантиметров. Там также будет дискомфортно из-за сильных морозов. В конце следующей недели дневная температура воздуха может достигать -9 градусов.

Всего в подавляющем большинстве областей на Западе, Севере, Востоке и в Центре синоптики ожидают снегопады и мороз в течение первой декады января.



Часть Украины накроют снегопады на следующей неделе / Скриншот

Какая погода прогнозируется в ближайшее время?