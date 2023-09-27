Лето не собирается сдавать свои позиции: какая будет погода в последние дни сентября
И хотя совсем скоро начнется октябрь, пока метеорологическая осень еще не наступила. На этой неделе лето не планирует сдавать свои позиции. Погода порадует украинцев своим теплом.
В ближайшие дни влияние антициклона продолжится. Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает 24 Канал.
Узнайте также Когда ждать похолодания: сколько еще в Украине будет тепло и солнечно
Какая будет погода в последние дни сентября
В течение следующих суток, 27 – 29 сентября, в Украине сохранится сухая погода. Значения температуры существенно не изменятся.
Метеорологическое лето до сих пор продолжается и на этой неделе оно не собирается сдавать свои позиции,
– подчеркнула Наталья Птуха.
Благодаря влиянию антициклона – поля повышенного давления с северо-востока на территории Украины, сохранится погода без осадков, малооблачная и довольно спокойная.
В ночные часы в пределах +9…+14 градусов по всей территории Украины. Чуть теплее на Юге. Местами на берегу до 18 градусов. Днем +22...+28 градусов,
– отметила синоптик.
Это интересно Когда в Украине начнется бабье лето: синоптики удивили прогнозом
В столице зафиксировали новый температурный рекорд
- Заметим, что 23 сентября в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд. Этот день оказался самым теплым за последние 96 лет. То есть с 1927-го.
- Так, среднесуточная температура воздуха составила +20,6 и превысила предварительный показатель на 0,2 градуса по Цельсию.