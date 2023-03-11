В Киеве резко ухудшится погода: из-за ливня водителей предупредили об опасности на дороге

11 марта Киев накроет мощный ливень. Синоптики прогнозируют резкое изменение погоды и возможные подтопления.

Водителей призвали быть осторожными на дороге. Также необходимо соблюдать скоростной режим.

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В Киеве резко изменится погода

Так, в столице прогнозируют сильный дождь. Местами могут быть подтопления, поэтому гидрослужбы "Киевавтодора" мониторят ситуацию и приступили к усиленному дежурству.

Специалисты уже обследовали и очистили ливневые стоки в проблемных местах.

В общей сложности "Киевавтодор" имеет 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки ливневых стоков. В частности, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции,

– отметили в КГГА.

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Водителей просят быть внимательными на мокрых дорогах и соблюдать скоростной режим.