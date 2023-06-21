Киев накрыл мощный ливень и грозы: в подземных паркингах затопило элитные авто

Днем 20 июня Киев и область накрыли мощный ливень и гроза. Поэтому в подземных паркингах затопило элитные автомобили.

Так, машины затопило на одном из паркингов на Берестейской. Соответствующее видео распространилось в сети, информирует 24 Канал.

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В Киеве затопило элитные авто

На обнародованных кадрах можно увидеть, что 20 июня из-за аномального ливня в столице утонули элитные машины, стоявшие на подземном паркинге.

Среди затонувших авто есть и машины элитного класса. Среди них – Porsche, BMW, Mercedes-Benz и другие.

Утонувшие авто в столице: смотрите видео

Погода в Киеве 21 июня

В Укргидрометцентре рассказали, что 21 июня ожидается переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет 14 – 19 градусов, днем 24 – 29 градусов.

В Киеве ночью прогнозируют 16 – 18 градусов, днем 26 – 28 градусов.

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