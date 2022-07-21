В Киевской области в ближайший час прогнозируют грозу
Источник:ГСЧС Украины
К сожалению, с началом полномасштабного вторжения россии в Украину, украинцы пугаются чуть ли не от каждого шороха. Впрочем, звуки грома и молнии настораживают больше всего.
В Киевской области в ближайшее время прогнозируют грозу
Ведь гром очень похож на звуки взрывов от "прилетов", которые наблюдаются ежедневно в разных областях Украины. Поэтому теперь, чтобы предупредить и успокоить население, ГСЧС сообщает о возможных изменениях погоды, в частности о грозах.
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Сегодня, 21 июля, жителям столицы следует быть спокойными, если услышат звуки грома в ближайшее время.
Внимание! В Киевской области в ближайшее время с удержанием до конца суток 21 июля гроза ( І уровень опасности, желтый),
– говорится в сообщении.
В то же время, если раздались сигналы воздушной тревоги, то не стоит быть уверенными, что это всего лишь гром и молния. Будьте бдительны и соблюдайте правила безопасности!
Прогноз погоды в городах Украины на 22 июля.
- Ужгород – +33...+35
- Львов – +31...+33
- Ивано-Франковск – +30...+32
- Тернополь – +30...+32
- Черновцы – +30...+32
- Хмельницкий – +29...+31
- Луцк – +30...+32
- Ровно – +30...+32
- Житомир – +25...+27
- Винница – +26...+28
- Одесса – +29...+31
- Николаев – +30...+32
- Херсон – +29...+31
- Симферополь – +28...+30
- Кропивницкий – +24...+26
- Черкассы – +24...+26
- Чернигов – +22...+24
- Сумы – +22...+24
- Полтава – +23...+25
- Днепр – +24...+26
- Запорожье – +28...+30
- Донецк – +23...+25
- Луганск – +22...+24
- Харьков – +22...+24
- Киев – +24...+26
Прогноз погоды на 22 июля. / Карта Укргидрометцентра.