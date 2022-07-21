В Киевской области в ближайший час прогнозируют грозу

К сожалению, с началом полномасштабного вторжения россии в Украину, украинцы пугаются чуть ли не от каждого шороха. Впрочем, звуки грома и молнии настораживают больше всего.

В Киевской области в ближайшее время прогнозируют грозу

Ведь гром очень похож на звуки взрывов от "прилетов", которые наблюдаются ежедневно в разных областях Украины. Поэтому теперь, чтобы предупредить и успокоить население, ГСЧС сообщает о возможных изменениях погоды, в частности о грозах.

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Сегодня, 21 июля, жителям столицы следует быть спокойными, если услышат звуки грома в ближайшее время.

Внимание! В Киевской области в ближайшее время с удержанием до конца суток 21 июля гроза ( І уровень опасности, желтый),

– говорится в сообщении.

В то же время, если раздались сигналы воздушной тревоги, то не стоит быть уверенными, что это всего лишь гром и молния. Будьте бдительны и соблюдайте правила безопасности!

Прогноз погоды в городах Украины на 22 июля.

Ужгород – +33...+35

Львов – +31...+33

Ивано-Франковск – +30...+32

Тернополь – +30...+32

Черновцы – +30...+32

Хмельницкий – +29...+31

Луцк – +30...+32

Ровно – +30...+32

Житомир – +25...+27

Винница – +26...+28

Одесса – +29...+31

Николаев – +30...+32

Херсон – +29...+31

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +22...+24

Сумы – +22...+24

Полтава – +23...+25

Днепр – +24...+26

Запорожье – +28...+30

Донецк – +23...+25

Луганск – +22...+24

Харьков – +22...+24

Киев – +24...+26



Прогноз погоды на 22 июля. / Карта Укргидрометцентра.