Заморозки возвращаются: когда будут и в каких областях
Источник:Укргидрометцентр
После непродолжительного бабьего лета, в Украину снова пришло похолодание. И хотя сильных морозов еще не будет, впрочем, без минусов не обойдется.
В каких областях прогнозируют заморозки и когда их ждать, передает 24 Канал. Заметим, что 16 октября прогнозировали ухудшение погоды.
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Где и когда ждать заморозков
Синоптики отметили, что 17 – 18 октября ожидается понижение ночной, а на Юге и Востоке также дневной температуры. Столбики термометров опустятся на 3 – 5 градусов.
Отметим, что согласно ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра, по меньшей мере, в двух областях Украины ожидаются заморозки. Так, во вторник и среду в Ивано-Франковской и Черновицкой области ночью 0...-2 градуса.
Кстати, почти по всей территории нашего государства в темное время сутки ожидается всего на несколько градусов выше нуля.
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