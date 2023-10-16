Заморозки возвращаются: когда будут и в каких областях

После непродолжительного бабьего лета, в Украину снова пришло похолодание. И хотя сильных морозов еще не будет, впрочем, без минусов не обойдется.

В каких областях прогнозируют заморозки и когда их ждать, передает 24 Канал. Заметим, что 16 октября прогнозировали ухудшение погоды.

Кстати говоря Уже в большинстве областей: когда в Украине будет идти первый снег

Где и когда ждать заморозков

Синоптики отметили, что 17 – 18 октября ожидается понижение ночной, а на Юге и Востоке также дневной температуры. Столбики термометров опустятся на 3 – 5 градусов.

Отметим, что согласно ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра, по меньшей мере, в двух областях Украины ожидаются заморозки. Так, во вторник и среду в Ивано-Франковской и Черновицкой области ночью 0...-2 градуса.

Кстати, почти по всей территории нашего государства в темное время сутки ожидается всего на несколько градусов выше нуля.

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Ориентировочный прогноз погоды на 17 октября / Скриншот из Укргидрометцентра