Вплоть до 27 градусов: где и когда в октябре еще сильно пригреет

В течение недели в Украине наблюдается контрастная погода. В части областей возможен возврат заморозков. Интересно, что у других еще может пригреть до +27 градусов.

Где еще ждать высоких температур, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич. Заметим, что совсем скоро по всей Украине пройдут дожди.

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Где еще может пригреть до +27 градусов

По прогнозу Кибальчича, потепление ожидается уже в конце недели. В частности, днем пятницы.

"В северных и западных областях +3…+8 градусов, в южных, центральных и восточных регионах +12…+23", – отметил синоптик.

Добавил, что в субботу, 21 октября, дождливая и холодная погода еще сохранятся в северных, западных и восточных областях. Тем временем у центральных и южных уже преимущественно без осадков и достаточно тепло.

Температура воздуха ночью распределится следующим образом: от +2...+7 в северных и западных областях до +11...+16 на Юге страны. Днем максимальные значения достигнут +5…+12, в южной половине и в Крыму +22…+27 градусов,

– отметил Кибальчич.

Также синоптик добавил, что в воскресенье на Севере страны снова ожидается небольшой, а кое-где умеренный дождь. На остальной территории – уже без существенных осадков. Ночью +3…+8 градусов, днем +7…+12. В южных и западных областях +13…+18.

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