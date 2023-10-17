Вплоть до 27 градусов: где и когда в октябре еще сильно пригреет
Источник:Meteoprog
В течение недели в Украине наблюдается контрастная погода. В части областей возможен возврат заморозков. Интересно, что у других еще может пригреть до +27 градусов.
Где еще ждать высоких температур, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич. Заметим, что совсем скоро по всей Украине пройдут дожди.
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Где еще может пригреть до +27 градусов
По прогнозу Кибальчича, потепление ожидается уже в конце недели. В частности, днем пятницы.
"В северных и западных областях +3…+8 градусов, в южных, центральных и восточных регионах +12…+23", – отметил синоптик.
Добавил, что в субботу, 21 октября, дождливая и холодная погода еще сохранятся в северных, западных и восточных областях. Тем временем у центральных и южных уже преимущественно без осадков и достаточно тепло.
Температура воздуха ночью распределится следующим образом: от +2...+7 в северных и западных областях до +11...+16 на Юге страны. Днем максимальные значения достигнут +5…+12, в южной половине и в Крыму +22…+27 градусов,
– отметил Кибальчич.
Также синоптик добавил, что в воскресенье на Севере страны снова ожидается небольшой, а кое-где умеренный дождь. На остальной территории – уже без существенных осадков. Ночью +3…+8 градусов, днем +7…+12. В южных и западных областях +13…+18.
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Какая будет погода 17 октября
- Синоптики Укргидрометцентра отметили, что во вторник, 17 октября, в Украине облачно с прояснениями, без осадков.
- Только в восточных областях ночью, на Северо-востоке страны днем местами небольшой дождь.
- Ветер северо-западный, с порывами 7 – 12 метров в секунду.
- Температура ночью 0 – 5 градусов тепла, в Крыму 5 – 10.
- Днем в Украине 7 – 12 градусов тепла, в южной части до +16.
- Тем временем в Карпатах ночью от 1 тепла до 4 мороза, днем 1 – 6 градусов тепла.