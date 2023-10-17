Де ще чекати високих температур, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич. Зауважимо, що зовсім скоро по всій Україні пройдуть дощі.
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Де ще може пригріє до +27 градусів
За прогнозом Кібальчича, потепління очікується вже наприкінці тижня. Зокрема, вдень п'ятниці.
"У північних та західних областях +3…+8 градусів, у південних, центральних та східних регіонах +12…+23", – зазначив синоптик.
Додав, що у суботу, 21 жовтня, дощова й холодна погода ще збережуться у північних, західних і східних областях. Тим часом у центральних і південних вже переважно без опадів і доволі тепло.
Температура повітря вночі розподілиться наступним чином: від +2…+7 у північних та західних областях до +11…+16 на Півдні країни. Вдень максимальні значення досягнуть +5…+12, у південній половині та в Криму +22…+27 градусів,
– зазначив Кібальчич.
Також синоптик додав, що у неділю на Півночі країни знову очікується невеликий, а подекуди помірний дощ. На решті території – без істотних опадів. Вночі +3…+8 градусів, вдень +7…+12. У південних та західних областях +13…+18.
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Яка буде погода 17 жовтня
- Синоптики Укргідрометцентру зазначили, що у вівторок, 17 жовтня, в Україні буде хмарно з проясненнями, без опадів.
- Тільки у східних областях вночі, на Північному Сході країни вдень подекуди невеликий дощ.
- Вітер північно-західний, з поривами 7 – 12 метрів на секунду.
- Температура вночі 0 – 5 градусів тепла, у Криму 5 – 10.
- Вдень в Україні 7 – 12 градусів тепла, у південній частині до +16.
- Тим часом у Карпатах вночі від 1 тепла до 4 морозу, вдень 1 – 6 градусів тепла.