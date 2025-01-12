Когда прекратятся осадки по всей Украине
Синоптики прогнозировали, что в субботу в Украине будет снег, мокрый снег и дожди. Впрочем, уже скоро осадки прекратятся.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода в Украине
Так, 12 января на Западе, днем и на Севере и большинстве центральных областей небольшой снег, мокрый снег. Ночью в Карпатах умеренный, также на юго-востоке мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега. Между тем на остальной территории без существенных осадков.
13 – 14 января в Украине преимущественно без осадков, только ночью 13 января местами слабый снег,
– отметили синоптики.
Так предупредили, что на дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, западный, 5 – 12 метров в секунду.
Ночью -1 – -8 градусов, днем от -3 до +3. Однако на Юге 13 января около 0 градусов, днем 0 – +6 соответственно.
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Прогноз погоды на 13 января / Скриншот с Укргидрометцентра
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Прогноз на январь
- Ранее в Укргидрометцентре обнародовали прогноз на январь. Так, месячная температура ожидается в пределах 0 – -3 градуса. На Закарпатье, Одесской, Херсонской области и в Крыму 0 – +2 градуса. Заметили, это на 1,5 – 2 градуса выше нормы.
- Ожидаемое месячное количество осадков в январе 2025 года составляет 33 – 79 миллиметров, что в пределах нормы.
- К слову, абсолютный минимум температуры воздуха, зафиксирован в январе за всю историю наблюдений в Украине, достигает -23 – -37 градусов. Однако в Харьковской, Киевской, Сумской, Днепропетровской области и в Карпатах местами -38 – -39 градусов, а в Черкасской и Луганской местами даже -40 – -41,9 градуса.
- Зато абсолютный максимум в январе – +10 – +18, в Крыму даже до +21 градуса. В Черниговской, Сумской области и на высокогорье Карпат только +8 – +9 градусов.
- Ранее в интервью 24 Каналу Наталья Птуха отметила: "В принципе в течение всего зимнего сезона ожидаем, что температуры будут колебаться от небольших минусов до плюсов... Сохраняется тенденция, что холодные периоды будут короче, а дней с температурами выше климатической нормы становится больше".