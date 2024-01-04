Какая будет погода на Крещение: ожидать ли сильных морозов и снегопада 6 января
Источник:Укргидрометцентр
Украина перешла на новый юлианский календарь. Крещение теперь будет отмечать не 19, а 6 января. Синоптики спрогнозировали, какая будет погода в этот день.
В каких областях ожидаются умеренные осадки и какая будет температура на Крещение, рассказали в Укргидрометцентре, передает 24 Канал.
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Прогноз погоды на Крещенье
Синоптики отметили, что 6 января в Украине преимущественно без осадков. Только на Севере ожидается небольшой снег, а в Прикарпатье – дождь.
Температура в северной части в течение суток 2 – 8 градусов мороза, на остальной территории ночью 0 – 5 мороза, днем 1 – 8 тепла,
– спрогнозировали в Укргидрометцентре.
Заметим, что раньше в комментарии NV заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра рассказала, что 6 – 8 января в Киеве и области снова вернутся морозы. Кроме того, в воскресенье и понедельник возможны значительные снегопады.
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Какая будет погода в ближайшие трое суток
- Синоптики отметили, что 5 января в большинстве областей Украины будет небольшой дождь и мокрый снег. К слову, днем на Востоке умеренные осадки. Температура в течение суток 0 – 5 тепла. Однако на юге традиционно выше. В частности, днем пригреет до 7 – 12 градусов тепла.
- Уже на 7 января в Украине прогнозируется усложнение погоды. Кроме северной части, ожидается снег, в южных, местами центральных и восточных областях сильные осадки. В частности, дождь и снег, гололедица, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
- Кроме того, температура значительно снизится. На Севере в течение суток 9 – 14 градусов мороза, на севере Черниговщины и Сумщины 15 – 20 мороза.
- На остальной территории ночью и днем 3-8 градусов мороза, на Закарпатье и Юге страны 0 – 8 тепла.