Будет ли это лето в Украине жарче предыдущих

В этом году весна в Украине удивила своим теплом в конце марта и в начале апреля. Фиксировались аномально высокие температуры. Но будет ли сильная жара летом, или ждать прохладу, спрогнозировали эксперты.

Каким же будет лето в Украине, в комментарии 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

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Погода на лето 2024 года

Согласно обновленным сезонным прогнозам погоды, ожидается, что температура воздуха в Украине будет на 1 – 2 градуса теплее, чем обычно.

Сильные аномалии и тенденции к образованию волн жары вероятны в западных, южных, юго-восточных областях страны. Существенные и длительные снижения температуры воздуха маловероятны,

– отметила Вера Балабух.

Также метеоролог рассказала, что самая высокая температура воздуха ожидается в июле и первой половине августа, особенно на Юге и Юго-Востоке.

Прогноз на июнь

В Укргидрометцентре прогнозировали, что средняя месячная температура в июне ожидается в пределах 19 – 23 градуса, в горных районах 16 – 19 тепла.

"На 1,5 – 2 градуса выше нормы", – отметили синоптики.

Месячное количество осадков ожидается в пределах 49 – 90 миллиметров, в Карпатах и местами на Прикарпатье 117 – 171 миллиметра. Это в пределах нормы.

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Краткая климатическая характеристика июня