Похолодание в Украине: могут ли в июне ударить заморозки

В этом году март в Украине удивлял аномальным теплом. Температура била рекорды. Впрочем, в апреле пришло резкое похолодание с заморозками и даже снегом. И хотя дальше снова потеплело, в части областей "минусы" фиксировали и в начале мая.

Но возможны ли заморозки летом, в частности, в июне 2025 года, – сообщает 24 Канал.

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Заморозки в Украине

Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу ранее рассказывала о заморозках в мае. Более того, когда-то они наблюдались даже летом.

Иногда даже в июне. Есть такие примеры, немного, но бывает. В частности, в архивах такие показатели зафиксированы.

– отмечала синоптик.

Добавим, в 2024-м в Укргидрометцентре сообщали, что абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в июне за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигает +1 – +9 градусов.

Однако в горных районах, Волынской, Ровенской, северных, северо-восточных и Днепропетровской областях местами 0,3 – 3,4 градуса мороза, а на высокогорье Карпат до -5 градусов.

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Обратите внимание! Не обязательно, что заморозки будут в июне и в этом году. Наталья Птуха отмечала, что то, о чем можно говорить, – в пределах прогнозируемого периода, то есть это неделя – 10 суток.