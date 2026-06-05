С теплом, но грозовые дожди и шквалы усилятся: какой будет погода в первой половине июня
Первая половина июня на территории Украины в основном пройдет теплой, однако кроме комфортных температурных значений также сохранятся осадки и грозы.
Соответствующую информацию сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометерологии Виталий Постригань в новой публикации фейсбуке.
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Какую погоду ожидать в Украине?
Синоптик сообщил, что атмосфера над территорией Украины постепенно переходит на летний режим, в частности западные и юго-западные воздушные потоки уже приносят теплый и влажный воздух балканского происхождения.
Сейчас восточные регионы находятся под влиянием мощного антициклона с северо-востока, который сдерживает продвижение атлантических циклонов. Поэтому потепление происходит постепенно, а погодные процессы менее динамичны.
Согласно прогнозу, в течение 5 – 6 июня в Украине будет преобладать комфортная летняя погода со слабым ветром. В то же время из-за неравномерного прогрева земной поверхности местами будут формироваться кучево-дождевые облака.
Такие облака могут вызвать локальные кратковременные дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла, днем зато столбики термометров будут показывать в пределах от 23 до 28 градусов тепла.
По его словам, 7 – 8 июня погодные условия в Украине несколько ухудшатся из-за влияния циклонической циркуляции. Он отметил, что больше всего это будет ощутимо именно в центральных областях, где в основном ожидается неустойчивая погода.
Там ожидаются периодические грозовые дожди, а иногда возможны град и шквалы со скоростью от 17 до 22 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 13 до 18 градусов тепла, а днем – от 21 до 26 градусов тепла.
По предварительным расчетам, минимум до середины июня комфортное летнее тепло сохранится, но не обойдется без мимолетных летних ливней и гроз,
– резюмировал синоптик.
К слову, Наталья Птуха сообщала, что в течение первой декады июня сильной жары на территории Украины не ожидается, ведь температурный фон будет оставаться близким к климатической норме для этого периода.