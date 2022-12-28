Какая будет зима во Львове в 2023 году

Из-за российской агрессии эта зима самая сложная для Украины за все годы независимости. Оккупанты пытаются полностью лишить нас света и тепла. Какой будет погода во Львове зимой 2023 года, читайте дальше.

Прогноз погоды во Львове на январь

Синоптики из Wisemeteo прогнозируют, что январь 2023 года во Львове будет "очень типичным" зимним месяцем. Температура воздуха будет проходить в районе нуля градусов.

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Впрочем, до конца января прогнозируют похолодание. Показатели термометра могут достичь -9 градусов. Умеренные осадки накроют Львов в период с 4 по 17 января.

Прогноз погоды во Львове в январе 2023 года. Скриншот с Wisemeteo

Какая будет погода в феврале

Второй месяц года во Львове не будет обильным осадком, отметили синоптики. Более того, для февраля не будет характерной и изменчивость погоды.

Иногда температура воздуха будет колебаться от -3 до +5 градусов. Впрочем, средние показатели в месяц будут составлять 2 градуса тепла.

При этом средняя температура месяца будет составлять 2 градуса Цельсия, далее постепенно снижаясь до конца календарного месяца и пока не уступая место новому сезону,

– подытожили синоптики Wisemeteo.