Во Львов надвигается буря: в мэрии призывали быть осторожными

В воскресенье, 4 декабря, во Львове ожидают порывы юго-восточного ветра. Они будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Об этом предупреждает Львовский региональный центр гидрометеорологии. В городском совете призвали участников дорожного движения не пренебрегать прогнозом погоды и быть осторожными.

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Как действовать во время непогоды

Во Львовском горсовете отметили, что во время порывов ветра следует избегать раскидистых деревьев, рекламных щитов, линий электропередач и антенн. Они могут упасть во время непогоды.

Если же возникла непредсказуемая ситуация, следует сообщить сообщать на "Горячую линию" города по номеру 1580, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия инцидента.

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