Во Львов надвигается буря: в мэрии призывали быть осторожными
4 декабря 2022, 15:14Читати новину українською
Источник:ЛГС
В воскресенье, 4 декабря, во Львове ожидают порывы юго-восточного ветра. Они будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Об этом предупреждает Львовский региональный центр гидрометеорологии. В городском совете призвали участников дорожного движения не пренебрегать прогнозом погоды и быть осторожными.
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Как действовать во время непогоды
Во Львовском горсовете отметили, что во время порывов ветра следует избегать раскидистых деревьев, рекламных щитов, линий электропередач и антенн. Они могут упасть во время непогоды.
Если же возникла непредсказуемая ситуация, следует сообщить сообщать на "Горячую линию" города по номеру 1580, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия инцидента.
Погода в Украине: последние новости
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- Синоптик Наталья Диденко рассказала, что с середины следующей недели на Востоке, Севере и в Центре будет потепление.
- Руководитель отдела метеопрогнозов "Укргидрометцентра" Владислав Билык считает, что на протяжении следующего столетия климат в Украине не претерпевает изменений. То есть не стоит ждать жарких зим.
- Также Билык отметил – зима 2022 – 2023 годов не будет аномально холодной.