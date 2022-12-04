Про це попереджає Львівський регіональний центр з гідрометеорології. У міській раді закликали учасників дорожнього руху не нехтувати прогнозом погоди й бути обережними.

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Як діяти під час негоди

У Львівській міськраді наголосили, що під час поривів вітру варто уникати розлогих дерев, рекламних щитів, ліній електропередач і антен. Вони можуть впасти під час негоди.

Якщо ж виникла непередбачувана ситуація, то слід повідомити на "Гарячу лінію" міста за номером 1580, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки інциденту.

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