Про це попереджає Львівський регіональний центр з гідрометеорології. У міській раді закликали учасників дорожнього руху не нехтувати прогнозом погоди й бути обережними.
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Як діяти під час негоди
У Львівській міськраді наголосили, що під час поривів вітру варто уникати розлогих дерев, рекламних щитів, ліній електропередач і антен. Вони можуть впасти під час негоди.
Якщо ж виникла непередбачувана ситуація, то слід повідомити на "Гарячу лінію" міста за номером 1580, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки інциденту.
Погода в Україні: останні новини
- Синоптики повідомляють, що у понеділок, 5 грудня, в Україні буде сильний вітер, ожеледиця та мокрий сніг.
- Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що з середини наступного тижня на Сході, Півночі та в Центрі буде потепління.
- Керівник відділу метеопрогнозів "Укргідрометцентру" Владислав Білик вважає, що впродовж наступного століття клімат в Україні не зазнає змін. Тобто не варто чекати спекотних зим.
- Також Білик зазначив – зима 2022 – 2023 років не буде аномально холодною.