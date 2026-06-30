На Львовщине зафиксирован новый температурный рекорд: такой жары не было уже более 60 лет

Европа переживает сильную волну жары. Температурные рекорды фиксируются в Германии, Франции, Великобритании. Украина – не исключение. 29 июня во Львове зафиксирована температура +37,4 °C. Такой жары в регионе не было уже более шестидесяти лет.

Об очередном температурном рекорде сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Рекордная жара на Львовщине

В последние дни погодные условия во Львове никак нельзя назвать комфортными. Все из-за рекордной жары. Последний раз 29 июня столбик термометра в городе превышал отметку +37,4 градуса в 1963 году.

Если говорить об общей картине по области, то такие показатели не являются самыми высокими. Исторический температурный максимум в регионе фиксировали в августе 1952 года в Дрогобыче. Тогда столбик термометра поднялся до +38,1 градуса.

Если же говорить о тепловых волнах уже в нынешнем столетии, то максимальные показатели фиксировались в 2012 году в городе Рава-Русская (+35,9 градуса) и в 2010 году в городах Славско (+34,0) и Турка (+33,7).

Что касается Львова, то самую высокую температуру за всю историю наблюдений здесь зафиксировали в 1921 году. Тогда было +37. Но пока неизвестно, превысила ли этот показатель температура, зафиксированная 29 июня.

Когда ожидать похолодания в Украине?

Уже 3–4 июля в Украине следует ожидать незначительной волны похолодания. Об этом в эксклюзивном комментарии для "24 Канала" рассказал Иван Семилит, заместитель начальника отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра.

В частности, с 3 июля в западных регионах страны столбик термометра будет показывать от 21 до 27 градусов тепла. На севере температура воздуха опустится до 24–30 градусов. В остальных же регионах жара продлится, местами достигая отметки от 34 до 36 градусов. Впрочем, уже с 4 июля станет несколько прохладнее по всей территории Украины. Температура снизится на 3–6 градусов.

Вместе с возвращением более прохладного температурного фронта также ожидаются дожди и грозы.