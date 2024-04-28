Будет ли аномальная жара в мае: прогноз погоды на месяц

Первая половина апреля удивила аномальным теплом. Однако, с середины месяца резко пришло похолодание. Но уже через несколько дней начнется май.

Какая будет погода в последний месяц весны, ждать ли снова аномальной жары – в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

Обратите внимание "Теплое, но не жаркое": метеоролог удивила прогнозом на лето

Погода на май

Эксперт отметила, что по расчетам Европейского центра среднесрочных прогнозов, ожидается, что средняя за месяц температура воздуха в мае может быть на 1 – 2 градуса выше климатической нормы в западных, южных и юго-восточных областях Украины. Между тем на остальной территории нашего государства – в пределах нормы.

Также метеоролог ответила, возможно ли, что апрель окажется теплее мая.

Это маловероятно. А вот начало апреля действительно может быть теплее, чем май в некоторых районах Украины,

– подчеркнула Вера Балабух.

Добавила, что средняя температура мая на значительной территории Украины в пределах 15 – 18 градусов. А в начале апреля этого года средняя за сутки температура воздуха достигала 18 и даже 20 градусов тепла.

Узнайте также Теплые или лютые: метеоролог сказала, какими могут быть следующие зимы в Украине

Будет ли весной +30 градусов весной

Спикер отметила, что надежный прогноз о том, каких именно значений может достичь температура воздуха, синоптики могут дать только за 5 суток. Когда речь идет о большем сроке, то можно говорить только о тенденциях, то, как может измениться температура в течение месяца или сезона относительно климатической нормы.

"Согласно расчетам численных моделей прогноза погоды, такие большие аномалии температуры, как в начале апреля, маловероятны", – подчеркнула Балабух.

В то же время добавила, по мере того, как мы будем приближаться к лету, температура воздуха будет повышаться и, вероятно, снова превысит +25 градусов, особенно на Юге.