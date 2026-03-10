Закончатся ли морозы, и вернутся ли осадки в Украину

В течение следующих нескольких дней ночные температуры еще будут оставаться морозными, однако в дневное время погода будет комфортной. В то же время возвращение осадков в виде дождя или снега синоптики пока не предвидят.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какую погоду прогнозируют на ближайшие дни?

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, погода в Украине в период с 10 по 12 марта не будет сопровождаться осадками. По данным специалистов, температура воздуха в ночное время будет колебаться от 5 градусов тепла до 2 градусов мороза.

В Украине спокойную по-весеннему приятную погоду будет продолжать предопределять поле высокого давления, наша территория будет оставаться вне поля зрения атмосферных фронтов, поэтому осадков не ждем,

– отметили там.

В течение дневных часов столбики термометров будут показывать от 10 до 17 градусов тепла. В то же время, по данным синоптиков, в течение 11 – 12 марта в Черниговской и Сумской областях и в Карпатах прогнозируют от 6 до 11 градусов тепла.

Будет преобладать ветер с юго-запада, он будет двигаться с умеренной скоростью.



Прогноз погоды на 11 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Что ждать от погоды?