Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины До +28 градусов тепла и дожди в ряде областей: прогноз погоды на 12 июля
11 июля, 16:47
2

До +28 градусов тепла и дожди в ряде областей: прогноз погоды на 12 июля

Татьяна Бабич

В Украине в воскресенье, 12 июля, сохранится комфортная температура. Теплее всего будет на востоке и юге, местами возможны осадки.

Подробный прогноз погоды сообщили в Укргидрометцентре.

Чего ожидать от погоды 12 июля?

В течение суток в Украине ожидается переменная облачность. В некоторых регионах прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ветер будет менять направление с юго-западного на северо-западный, его скорость составит 5–10 метров в секунду.

В ночные часы температура воздуха будет колебаться от +9 до +14 градусов, днем воздух прогреется до +20...+25 градусов.

На Юге и Юго-Востоке страны будет несколько теплее: ночью ожидается +13...+18 градусов, а днем – +23...+28 градусов.

Какая температура будет в областных центрах?

  • Киев +22…+24;
  • Ужгород +19…+21;
  • Львов +18…+20;
  • Ивано-Франковск +18…+20;
  • Тернополь +20…+22;
  • Черновцы +22…+24;
  • Хмельницкий +20…+22;
  • Луцк +20…+22;
  • Ровно +20…+22;
  • Житомир +17…+19;
  • Винница +20…+22;
  • Одесса +22…+24;
  • Николаев +24…+26;
  • Херсон +24…+26;
  • Симферополь +24…+26;
  • Кропивницкий +23…+25;
  • Черкассы +22…+24;
  • Чернигов +20…+22;
  • Сумы +19…+21;
  • Полтава +20…+22;
  • Днепр +21…+23;
  • Запорожье +22…+24;
  • Донецк +23…+25;
  • Луганск +25…+27;
  • Харьков +19…+21.


Прогноз погоды на 12 июля / Укргидрометцентр

Добавим также, что со следующей недели в Украине по-прежнему будет преобладать нестабильная погода. По данным европейских метеорологических моделей, в большинстве областей периодически будут проходить кратковременные дожди и грозы.

Местами возможны интенсивные ливни, град и порывы ветра до 15–20 метров в секунду. Несмотря на осадки, температура будет постепенно повышаться. В начале недели ночью ожидается около +10…+15 градусов, тогда как днем столбики термометров будут достигать +20…+25 градусов.

Как отметил синоптик Виталий Постригань, тем, кто ожидает возвращения настоящей июльской жары, пока придется подождать. По его словам, в Украине как минимум до 20 июля сохранится умеренно теплая погода с периодическими грозами и дождями.

Связанные темы:

Дождь
Погода
Новости Украины