До +28 градусов тепла и дожди в ряде областей: прогноз погоды на 12 июля

В Украине в воскресенье, 12 июля, сохранится комфортная температура. Теплее всего будет на востоке и юге, местами возможны осадки.

Подробный прогноз погоды сообщили в Укргидрометцентре.

Чего ожидать от погоды 12 июля?

В течение суток в Украине ожидается переменная облачность. В некоторых регионах прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ветер будет менять направление с юго-западного на северо-западный, его скорость составит 5–10 метров в секунду.

В ночные часы температура воздуха будет колебаться от +9 до +14 градусов, днем воздух прогреется до +20...+25 градусов.

На Юге и Юго-Востоке страны будет несколько теплее: ночью ожидается +13...+18 градусов, а днем – +23...+28 градусов.

Какая температура будет в областных центрах?

Киев +22…+24;

Ужгород +19…+21;

Львов +18…+20;

Ивано-Франковск +18…+20;

Тернополь +20…+22;

Черновцы +22…+24;

Хмельницкий +20…+22;

Луцк +20…+22;

Ровно +20…+22;

Житомир +17…+19;

Винница +20…+22;

Одесса +22…+24;

Николаев +24…+26;

Херсон +24…+26;

Симферополь +24…+26;

Кропивницкий +23…+25;

Черкассы +22…+24;

Чернигов +20…+22;

Сумы +19…+21;

Полтава +20…+22;

Днепр +21…+23;

Запорожье +22…+24;

Донецк +23…+25;

Луганск +25…+27;

Харьков +19…+21.



Прогноз погоды на 12 июля / Укргидрометцентр

Добавим также, что со следующей недели в Украине по-прежнему будет преобладать нестабильная погода. По данным европейских метеорологических моделей, в большинстве областей периодически будут проходить кратковременные дожди и грозы.

Местами возможны интенсивные ливни, град и порывы ветра до 15–20 метров в секунду. Несмотря на осадки, температура будет постепенно повышаться. В начале недели ночью ожидается около +10…+15 градусов, тогда как днем столбики термометров будут достигать +20…+25 градусов.

Как отметил синоптик Виталий Постригань, тем, кто ожидает возвращения настоящей июльской жары, пока придется подождать. По его словам, в Украине как минимум до 20 июля сохранится умеренно теплая погода с периодическими грозами и дождями.