Синоптики спрогнозировали погоду на четверг, 15 января. Местами в Украине ожидаются сильные морозы, передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Без отопления на морозе: какие дома промерзают быстрее всего

Какой будет погода 15 января?

На большей части территории Украины будет идти снег или мокрый снег. Больше всего осадков выпадет ночью на Прикарпатье и местами в Волынской области, а днем в Приазовье.

Без осадков четверг должен быть для большинства северных и Черкасской областей, а днем и на Закарпатье и Прикарпатье.

На дорогах местами будет удерживатся гололедица.

Что касается температуры, то холоднее всего будет в северных областях: ночью от минус 15 до минус 20, местами до 23 градусов мороза, днем от 10 до 15 градусов мороза

Наименее холодно будет на Закарпатье, Прикарпатье, юге и юго-востоке страны. Ночью там столбик термометра будет колебаться от 3 до 8 градусов мороза, а днем в пределах 0 – 5 градусов мороза.

На остальной территории будет умеренно холодно: ночью 10 – 15 градусов мороза, в дневные часы 7 – 12 градусов мороза.

Какая температура воздуха в областных центрах?

Киев -13...-11

Ужгород 0...+2

Львов 0...-2

Ивано-Франковск 0...-2

Тернополь -4...-2

Черновцы -3...-1

Хмельницкий -6...-4

Луцк -6...-4

Ровно -8...-6

Житомир -13...-11

Винница -11...-9

Одесса -5...-3

Николаев -5...-3

Херсон -4...-2

Симферополь -4...-2

Кропивницкий -9...-7

Черкассы -11...-9

Чернигов -13...-11

Сумы -13...-11

Полтава -10...-8

Днепр -6...-4

Запорожье -4...-2

Донецк -7...-5

Луганск -10...-8

Харьков -12...-10

Какая будет погода 15 января / Фото Укргидрометцентр

Какую погоду ожидать в ближайшие дни?