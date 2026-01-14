Синоптики спрогнозировали погоду на четверг, 15 января. Местами в Украине ожидаются сильные морозы, передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Без отопления на морозе: какие дома промерзают быстрее всего
Какой будет погода 15 января?
На большей части территории Украины будет идти снег или мокрый снег. Больше всего осадков выпадет ночью на Прикарпатье и местами в Волынской области, а днем в Приазовье.
Без осадков четверг должен быть для большинства северных и Черкасской областей, а днем и на Закарпатье и Прикарпатье.
На дорогах местами будет удерживатся гололедица.
Что касается температуры, то холоднее всего будет в северных областях: ночью от минус 15 до минус 20, местами до 23 градусов мороза, днем от 10 до 15 градусов мороза
Наименее холодно будет на Закарпатье, Прикарпатье, юге и юго-востоке страны. Ночью там столбик термометра будет колебаться от 3 до 8 градусов мороза, а днем в пределах 0 – 5 градусов мороза.
На остальной территории будет умеренно холодно: ночью 10 – 15 градусов мороза, в дневные часы 7 – 12 градусов мороза.
Какая температура воздуха в областных центрах?
Киев -13...-11
Ужгород 0...+2
Львов 0...-2
Ивано-Франковск 0...-2
Тернополь -4...-2
Черновцы -3...-1
Хмельницкий -6...-4
Луцк -6...-4
Ровно -8...-6
Житомир -13...-11
Винница -11...-9
Одесса -5...-3
Николаев -5...-3
Херсон -4...-2
Симферополь -4...-2
Кропивницкий -9...-7
Черкассы -11...-9
Чернигов -13...-11
Сумы -13...-11
Полтава -10...-8
Днепр -6...-4
Запорожье -4...-2
Донецк -7...-5
Луганск -10...-8
Харьков -12...-10
Какая будет погода 15 января / Фото Укргидрометцентр
Какую погоду ожидать в ближайшие дни?
В Украине морозы ощутимо усилятся уже с пятницы, 16 января. Причиной этого станет антициклон, который будет блокировать теплые воздушные массы.
Морозная погода в Украине сохранится как минимум до конца второй декады января, с тенденцией к усилению сибирского антициклона. Возможное потепление может прийти в Украину не раньше 20 января, но это лишь предварительные оценки, которые могут измениться.
Абсолютный минимум температуры воздуха в Украине составлял -41,9°C, зафиксирован 8 января 1935 года на метеостанции Луганск.