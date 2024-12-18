От снега и гололеда до +12 тепла: какой будет погода 19 декабря

Погода в четверг, 19 декабря, будет напоминать настоящие температурные "качели". Пока в одних регионах будет мокрый снег с дождем и гололедица, в других – сухо и до +12 тепла.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине

Как прогнозируют синоптики, в четверг, 19 декабря, будет облачно с прояснениями. В большинстве областей будет сухо и без осадков. В то же время в северо-восточной части ожидаются небольшой мокрый снег и дождь. Также на дорогах возможна гололедица, а в Карпатах – туман.

Что касается температур, то холоднее всего будет на Востоке и Севере. Там столбики термометров покажут до +4 градусов днем, а ночью – до -6 мороза.

В западных, большинстве южных областей и в Крыму будет теплее – до +12 тепла. Ночью на Юге, Западе и Центре морозы не прогнозируют, максимум – столбики термометров могут местами опуститься до 0.

Ветер будет юго-западный и южный, 5 – 10 метров в секунду.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +5...+7,

Ужгород +6...+8,

Львов +8...+10,

Ивано-Франковск +10...+12,

Тернополь +7...+9,

Черновцы +7...+9,

Хмельницкий +7...+9,

Луцк +6...+8,

Ровно +6...+8,

Житомир +4...+6,

Винница +5...+7,

Одесса +9...+11,

Николаев +7...+9,

Херсон +8...+10,

Симферополь +9...+11,

Кропивницкий +5...+7,

Черкассы +4...+6,

Чернигов +3...+5,

Сумы 0...+2,

Полтава +2...+4,

Днепр +2...+4,

Запорожье +3....+5,

Донецк +1...+3,

Луганск 0...+2

Харьков 0...+2.



Прогноз погоды в Украине на 19 декабря / Карта Укргидрометцентра