Ждать ли мороза и осадков: погода на 4 декабря

3 декабря 2024, 16:05
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Автор: Ирина Марцияш

Погода в среду, 4 декабря, в Украине будет облачной. Синоптики прогнозируют, что осадков в этот день не будет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 4 декабря

Так, по данным синоптиков 4 декабря будет без осадков. Ночью и утром на западе и северо-востоке страны местами будет туман.

Указывается, что ветер будет преимущественно юго-восточный, его порывы составят 3 – 8 метров в секунду.

Синоптики также указали, как будут колебаться температурные показатели в областях и ждать ли в регионах морозов.

В Укргидрометцентре отметили, что температура ночью будет 0 – 5 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В южных и западных областях ночью около 0 градусов, днем 0 – 5 градусов тепла, в Крыму до 9 градусов. В Карпатах ночью 5 – 10 градусов мороза, днем около 0 градусов.

Какая температура будет в разных областях Украины

  • Киев -1 – +3
  • Ужгород +2 – +4
  • Львов +2 – +4
  • Ивано-Франковск +2 – +4
  • Тернополь +1 – +3
  • Черновцы +1 – +3
  • Хмельницкий +1 – +3
  • Луцк +1 – +3
  • Ровно +2 – +4
  • Житомир -1 – +1
  • Винница 0 – +2
  • Одесса +3 – +5
  • Николаев +2 – +4
  • Херсон +2 – +4
  • Симферополь +5 – +7
  • Кропивницкий -1 – +1
  • Черкассы 0 – +2
  • Чернигов 0 – +2
  • Сумы -1 – +1
  • Полтава 0 – +2
  • Днепр +1 – +3
  • Запорожье +2 – +4
  • Донецк +1 – +3
  • Луганск +1 – +3
  • Харьков -1 – +1


Погода на 4 декабря / Скриншот с Укргидрометцентра