Гололедица и порывистый ветер накроют одну из областей Украины

На большей части территории Украины будет наблюдаться ухудшение погодных условий. В частности, Львовскую область ждут шквальный ветер и гололедица.

Жителям Львовской области придется с особой осторожностью перемещаться по улицам, ведь они будут покрыты мощным слоем льда, передает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Скользко на дорогах

Синоптики предупреждают, что 4 ноября на Львовщине, а также в городе Львов, ожидаются местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Также ночью и утром на дорогах будет гололедица.

В целом температура по региону будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла ночью, днем 4 – 9 градусов тепла.

Во Львове ночью – 0 – 2 градуса мороза, днем – 7 – 9 градусов тепла.

К слову, в Харькове уже выпал первый снег.