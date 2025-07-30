В течение июля в Украине наблюдалась довольно контрастная погода. Пока одни области заливали дожди, а температура днем едва превышала +20 градусов, другие – страдали от сильной жары и засухи. Последний месяц лета вряд ли принесет значительные изменения погоды.

Какой будет погода в августе – ждать ли жары +40 градусов, в каких областях будут сильные дожди и грозы, возможно ли резкое похолодание вплоть до заморозков, и когда наступит метеорологическая осень – в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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В каких областях будут сильные дожди и грозы

Сейчас в Украине наблюдается довольно разнообразная погода. Пока на Юге сильная жара и никаких осадков, на Западе – дожди, грозы и прохлада +20 – +23 градуса. Чего нам ждать в ближайшие дни?

В общем каких-то резких изменений не ожидаем. Единственное, что, конечно, эти колебания продолжаются по территории Украины.

30 и 31 июля будет неустойчивая погода. Ее будет определять атмосферный фронт и поле пониженного давления.

Именно в среду этот атмосферный фронт обусловит дожди разной интенсивности – небольшие на Западе и умеренные в большинстве областей, кроме Юго-Восточных.

Значительные дожди 30 июля ожидаем на Киевщине, Черниговщине, Черкасчине и Кировоградщине.

В части областей в ближайшие дни будут значительные дожди / Фото Getty Images

Также соответственно будет с различными по свойствам воздушная масса. За атмосферным фронтом будет распространяться более свежий воздух на западные, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Винницкую и Черкасскую области.

Тем временем остальная территория остается в достаточно теплой воздушной массе, которая удерживает свои позиции на Востоке и Юго-Востоке – там 30 июля еще будет сильная жара.

Но потом, в следующие двое суток, немножечко будет меняться синоптическая ситуация. Атмосферный фронт будет отходить и терять свои позиции. Только на Северо-Востоке страны возможны небольшие локальные кратковременные дожди, местами грозы.

Однако в большинстве областей уже будет преобладать погода без осадков, будет больше прояснений, повысится атмосферное давление и температурные показатели. Ночью они составят +12 – +17 градусов, на Юге и Востоке +17 – +23 градуса.

Дневные максимумы в западных и северных областях станут уже немножко выше. Если 30 июля там еще +20 – +25 градусов, то 31-го уже будут несколько повышаться на несколько градусов, – +22 – +27. В большинстве других областей будет +26 – +32 градуса в дневные часы, начиная с 31 числа. То есть сильно не меняется, но несколько отступает жара из южных регионов.

Разве что на крайнем Востоке Украины останется до +35 градусов. А в большинстве областей уже будет до +32 – +33 градусов и без сильной жары. Такая ситуация до 1 августа включительно.

Начиная со 2 августа у нас будет удерживаться преимущественно слабо выраженное поле несколько повышенного атмосферного давления. Поэтому в большинстве областей 2 – 3 августа без осадков. Лишь на Северо-Востоке, днем 3 августа в северных и восточных областях, местами также на Закарпатье и Прикарпатье могут быть локальные кратковременные дожди с грозами.

Относительно температурных показателей в эти дни, то снова на Юго-Восток возвращается местами сильная жара. В общем там будет +28 – +34 градуса, но местами снова +35 – +38 градусов.

Остальная территория больше выравнивается, потому что уже не будет на Западе так свеженько как вот эти ближайшие 3 суток. Уже практически в большинстве областей будет +24 – +30 градусов в дневные часы.

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Будут ли в ближайшие дни грозы и град? И возможны ли такие сильные ливни, как 10 июля во Львове, когда за 12 часов выпало месячное количество осадков?

Именно на 30 июля в Украине действует предупреждение – кроме Запада, крайнего Востока и Крыма ожидаются грозы. А грозы – это всегда опасное явление.

А вот по Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях прогнозируем именно значительные дожди, то есть достаточно интенсивные осадки. На это стоит обращать внимание.

Также в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях днем местами может быть град, шквалистое усиление ветром. Поэтому в среду этот атмосферный фронт несколько активизируется и, конечно, надо учитывать предупреждения.

В дальнейшем уже, начиная с 31 июля, атмосферный фронт будет не таким активным, начнет терять силы и уже будет меньше осадков.

Когда пройдут осадки и где будет сухая погода

А когда прекратятся дожди: ждать ли уже погоды без осадков по всей территории Украины?

По всей территории Украины пока нет. Все равно есть отдельные регионы, где они могут быть. Например, 2 августа, на Северо-Востоке немножечко еще могут быть отдельные осадки.

Пока что так, кое-где осадки еще могут оставаться. Нет еще стабильного антициклона, чтобы влиял на нашу территорию.

Юг Украины наоборот сейчас страдает от сильной жары и засухи. Будут ли там наконец долгожданные дожди?

К сожалению, там практически их количество ограничено. Единственное, что, возможно, 30 августа в отдельных районах локально, точечно могут пройти небольшие дожди. Однако все равно немного.

Пока что по Югу эффективных таких осадков не предвидится. До 3 августа их пока не видно. Только достаточно локальные.

Когда придет самая большая жара в Украину и будет ли +40

На Западе сейчас удерживается прохладная погода. Днем бывает лишь чуть выше +20 градусов. Когда потеплеет в западных областях и будет ли там жара вообще?

Сейчас в западных областях достаточно умеренный температурный режим, без жары.

И в ближайшей синоптической перспективе, – эту неделю, условно даже до 10 дней, каких-то кардинальных изменений, чтобы там была жара такая, как на Юго-Востоке, не ожидается.

Но зато на Юго-Востоке продолжает удерживаться, как видим, жаркая погода. Конечно, на несколько дней может быть определенное ослабление, но потом снова возвращаемся к тем показателям, что у них всегда выше +30 градусов, а местами даже выше +35 на некоторых метеостанциях могут фиксировать.

Будет ли резкое изменение погоды в ближайшие 10 дней, или все же продолжатся температурные качели?

Пока видим, что 30 июля у нас еще будет этот контраст. 31-го числа и начало августа несколько будет выравниваться температурный фон, но не сильно.

Все равно вот такой характер распределения температурного режима по территории Украины будет оставаться. Запад и Север – несколько ниже, а Юг и Восток – выше показатели, до сильной жары даже.

То есть наибольшую жару пока прогнозируете на 30 июля?

Да, по Юго-Востоку 30 июля еще остается сильная жара +35 – +38 градусов. Зато контраст по Западу и Северу наоборот – +20 – +25 градусов, при условиях, что там больше облачности и преимущественно дожди.

В дальнейшем такой режим будет сохраняться. После 2 августа на Юго-Восток местами снова может возвращаться сильная жара, но будет определенный перерыв на 2 дня, – чуть ниже +35 градусов.

Будет ли все же где-то +40 градусов?

Нет, таких высоких температур мы пока не прогнозируем.

Как уберечься от жары / Инфографика 24 Канала

А возможно ли значительное похолодание в ближайшие 10 дней?

В общем какие-то резкие изменения не предвидятся. Будет удерживаться похожий температурный фон, как сейчас. Возможно, только немножко с меньшими контрастами по территории.

Какой будет погода в августе и возможны ли заморозки

Будет ли август теплее нормы, или все же ждать прохлады?

Среднемесячная температура предполагается в пределах +20 – +26 градусов. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы. В принципе, это стандартно для августа и июля последних лет: они всегда самые жаркие.

Зато в западных областях среднемесячная температура +17 – +20 градусов, что в пределах нормы, то есть как раз-таки близко к ней.

Август будет теплым / Фото 24 Канала

Ждать ли много дождей в последний месяц лета?

Ожидаем, что месячное количество осадков будет в пределах 23 – 40 миллиметров. Это несколько меньше нормы, то есть где-то 64 – 73% от нее. Однако в западных областях все же 60 – 77 миллиметров, что в пределах нормы.

Ранее в Карпатах, а также северных, восточных, Волынской и Запорожской областях в августе местами даже были заморозки до -2 градусов. Насколько это привычно для Украины, и возможны ли заморозки в августе этого года?

Теоретически, как видим, история и архивы такое иногда фиксировали.

Однако пока предпосылок для таких погодных условий, по крайней мере в первой декаде августа, точно не ожидаем.

Когда наступит метеорологическая осень

Когда в Украине обычно наступает метеорологическая осень и возможно ли, что в этом году она будет ранней?

Вряд ли. Видим, что у нас такой достаточно высокий температурный фон сохраняется, особенно в юго-восточных областях. Даже не знаю, наступит ли она в те сроки, что обычно наступает для тех областей.

Если говорить по температурным показателям, то метеорологическая осень наступает тогда, когда у нас среднесуточная температура несколько дней подряд ниже +15 градусов. Пока такого не ожидаем.

В прошлом году метеорологическое лето в части областей продолжалось практически до первой декады октября. Возможно ли, что и в этом году будет так же?

Сложно прогнозировать, просто даже наши специалисты еще не предоставляли прогнозов. Достаточно рано об этом говорить.

Сложно сказать, потому что год на год не приходится. То есть то, о чем мы можем говорить, – это вот эти 10 суток, а также среднемесячные на следующий месяц.

А когда именно придет метеорологическая осень, – сложно сказать, потому что процессы могут быть разные. Может быть залив холода, а может продолжаться жара. Сейчас сказать это и предсказать невозможно.