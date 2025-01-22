Какой будет погода до конца зимы и весной – ждать ли морозов и снега: прогноз Укргидрометцентра

Прошла уже большая часть зимы, но ни сильных морозов, ни сильных снегопадов в Украине еще не было. Погода продолжает удивлять аномальным теплом, местами даже до +10 градусов.

Какой будет погода в Украине в дальнейшем – будет ли резкое похолодание уже в ближайшие дни, что нам ждать до конца января и в феврале, и возможны ли весной морозы и снег – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

К теме Усиление морозов и снег, или аномальное тепло: какой будет погода до конца месяца

Аномальный январь: какой будет погода в ближайшие дни

В этом году погода в январе больше напоминает весеннюю. Днем местами температура достигает даже +10 градусов. На сколько привычными для Украины являются такие высокие температуры зимой, или все же это аномалия?

Конечно, она выше климатической нормы – в целом на 4 – 8 градусов. Скажу так, температуры, которые есть сейчас в январе, преимущественно присущи уже марту. Такое тепло является необычным, но учитывая тенденции последних лет, имеем такую картинку, что у нас все больше теплых дней с температурой выше климатической нормы.



В январе этого года тепло, как бывает в марте / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Какую погоду ждать в ближайшие дни в Украине – придет ли похолодание с морозами и снегопадами?

У нас эта неделя будет достаточно спокойной. Тепло задержится.

В конце недели ожидаем повышения температуры на несколько градусов.

Ближайшие несколько суток у нас ночью будет от +2 до -4 градусов, а днем – 0 – +5 градусов. На крайнем Юге и Прикарпатье – до +9 градусов.

Прохладнее всего днем 22 – 23 января будет в восточных областях и Карпатах – около 0 градусов. Если говорить уже о 24 – 25 число, ночью температура будет от +4 и только до -2 градусов, а днем – +1 – +7 градусов. В южной части – до +10 градусов.

24 января разве что на Северо-Востоке и в Карпатах еще сохраняются эти ночные морозы 0 – -5 градусов, а днем от -2 до +3 градусов.



В Украине снова будет потепление / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Относительно осадков – существенных не ожидаем. Во вторник было без осадков, ведь еще находимся под влиянием поля повышенного давления с северо-востока.

В среду ночью на Закарпатье, днем на Правобережье, а в четверг на большей части территории Украины местами возможен небольшой дождь и мокрый снег.

24 января за счет того, что давление немножечко снизится по территории Украины, местами может быть небольшой снег. Но это достаточно локально и преимущественно на Северо-Востоке, где немножко может образоваться снежный покров – буквально 1-2 сантиметра. Однако в условиях того, что температура днем у нас везде плюсовая, конечно, он будет таять.

Уже 25 числа снова будет преобладать погода без осадков.



Сильные снегопады не ожидаются / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Будет ли похолодание и морозы до конца января

Если говорить об ориентировочных прогнозах на 10 дней, будут ли все-таки большие морозы: -15 градусов и более?

Нет, до конца января вряд ли уже такие морозы могут быть. У нас наоборот на выходные и начало следующей недели, 27 числа, может быть повышение температуры. Даже до +10 градусов по Киеву. Затем, 28 января, снова немножко снижение, но возвращение к таким температурным показателям, как сейчас.

Так до февраля похолодания ждать не стоит?

Нет, пока не ждем.



Резкого похолодания в конце января не будет / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Читайте также Каким может быть лето 2025 в Украине: метеоролог удивила прогнозом

Прогноз до конца зимы, на февраль 2025: будет ли сильный мороз и снег

Возможно ли, что -20 – -30 градусов этой зимой вообще не будет?

По прогнозам как мировых центров, так и наших ученых, все же зимний сезон ожидается с колебаниями от плюса до небольшого минуса.

Однако мы сезонная страна и проникновение арктических холодов к нам возможно. Хотя в последние годы оно становится все реже, а если и бывает, то достаточно кратковременное.



Сильные морозы пока не ожидаются в Украине / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

В феврале 2024 года температура била рекорды. Только за полмесяца, по данным Обсерватории Срезневского, в Киеве зафиксировали аж 6 рекордов. Возможно ли, что в этом году также будет высокая температура?

Возможно, мы этого не исключаем. То есть, учитывая тенденции изменений климата и вообще такие процессы не совсем зимнего характера, февраль может свои сюрпризы для нас принести.



В феврале возможны погодные сюрпризы / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

В прошлом году в Украине также не было много снега. Можно ли считать, что у нас уже сформировалась такая бесснежная тенденция?

Ранее снежный покров образовывался в начале сезона и держался во многих регионах. Разрушался ближе к весне. Где-то мог подтаивать или добавляться. Однако все равно было такое понятие, как устойчивый снежный покров, его образование в начале зимы и разрушение в конце.

Сейчас же такое понятие не является актуальным. Снежный покров либо не образуется, либо может полностью разрушиться и длительное время его нет, потом где-то снова на несколько дней может выпасть. Поэтому у нас вот такие очень непредсказуемые процессы.



Зима без снега / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Какой может быть погода весной 2025 года в Украине

Когда в Украине наступит метеорологическая весна и какая сейчас средняя суточная температура?

Метеорологическая весна в Украине наступает тогда, когда среднесуточная температура стабильно несколько дней подряд будет выше 0 градусов с тенденцией к дальнейшему повышению.

19 января среднесуточная температура была от -1 до +4 градусов. В Киеве – +3,5 градуса, что на 4 – 8 градусов выше нормы. Только на Львовщине, Закарпатье и в Крыму близко к ней.

Возможна ли весной компенсация за это аномальное тепло зимой – более прохладная погода с морозами и снегопадами?

Утверждать сейчас, что именно так оно и будет, мы не можем. Однако исключать такой сценарий также не стоит.

Конечно, могут быть какие-то проявления прохладной погоды весной. В принципе, время от времени мы это и наблюдаем. Но говорить, что так будет в этом году, пока не можем.

Сейчас январь – и это то, о чем мы можем говорить. Видим, что температурные значения выше климатической нормы, а по осадкам наоборот – ниже нормы. То есть достаточно сухо, как для января.