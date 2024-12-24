Будут ли морозы на Рождество, Новый год и что ждать зимой 2025: интервью о погоде в Украине

Сегодня Украина празднует Святвечер перед Рождеством, а до Нового года остаются считанные дни. Впрочем, погода продолжает удивлять аномальным теплом. Снежного покрова, как и морозов, по всей Украине почти нет.

Какой же будет погода до конца декабря, на Рождество, Новый год и в январе 2025 года, начнутся ли сильные морозы и снегопады, или наоборот – задержится аномальное тепло, – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Какой будет погода на Рождество и когда похолодает

На носу – Рождество, и когда мы говорим о праздниках, сразу возникает ассоциация о настоящей зимней погоде, когда падает лапатый снег, метет вьюга и щиплет мороз. Так какую погоду ждать в ближайшие дни? Тепло еще задержится или все же резко похолодает – и на Рождество в этом году будут морозы и снег?

Погода у нас не совсем зимняя. Все же остаются "плюсы". Во многих областях температурный фон выше климатической нормы где-то на 4 – 7 градусов. Относительно прогнозов на Рождество – завтра в большинстве западных областей все же может быть небольшой мокрый снег. На Юге – преимущественно дождь. Остальная территория остается без осадков.

Такую погоду вызывают атмосферные фронты с юга. Сейчас над Балканами находится поле пониженного давления. Атмосферные фронты несколько влияют преимущественно на юго-западную часть Украины. Этот циклон, который сейчас над Грецией, будет продвигаться в сторону Турции, соответственно постепенно его влияние уже будет ослабевать.

Впрочем, завтра, на Рождество, еще немножечко у нас будут осадки, но только в западных областях и по южным. Также стоит отметить, что в северной части ночью и утром местами туман может быть. В западных областях на дорогах местами гололедица.

Каких-то сильных колебаний температуры пока нет. В течение суток в большинстве регионов она составит от -2 до +3 градусов. Теплее разве что на Юге, Востоке и Днепропетровщине: в течение суток +2 – +7 градусов. В Крыму днем даже до +10 градусов.



Резкого похолодания и сильных осадков на Рождество не будет / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

В дальнейшем уже будет ослабевать влияние этих атмосферных фронтов. Они будут отходить, ведь усилится поле повышенного давления. Антициклон будет простираться практически над всей территорией Европы.

Мы также будем находиться под его влиянием с 26 декабря. Поэтому в четверг, 26 декабря, разве что в Карпатском регионе остается еще небольшой снег. А вот небольшой дождь и мокрый снег месяцами могут быть немного в Крыму, южных и центральных областях. Остальная территория уже без осадков. И 27 декабря так же будет преобладать погода без осадков.

Температура в эти дни ночью и днем снова практически одинаковая, в частности от -4 до +2 градусов. В южной части немного теплее: 0 – +7 градусов.

Ветер будет северо-восточного направления, 5 – 12 метров в секунду. На Юге и Востоке страны местами порывы могут быть 15 – 20 метров в секунду.

Таким центром зимы и холодной погоды остаются у нас Карпаты. Там на 25 и 26 декабря прогнозируем снег. В пятницу уже без осадков. А температура в эти дни составит 0 – -7 градусов.



В ближайшие дни сильного похолодания еще не будет / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Будут ли сильные снегопады и сильные морозы в Украине

Возможно ли усиление осадков до конца декабря или все же снежного покрова в Украине, кроме Карпат, пока не стоит ждать?



Да, в Карпатах он есть и, скажем так, за эти дни даже немножко где-то прибавится. Однако на остальной территории – нет, разве что в крайних приграничных западных областях немножко возможен.

А так до конца декабря по территории Украины снежного покрова не ожидаем. В общем начиная с 26-го и до 30–31 декабря будет влиять поле высокого давления, которое просто сделает невозможным поступление на территорию Украины атмосферных фронтов и обеспечит нам такую стабильную спокойную погоду без осадков.

Возможно после 27 декабря будут немножечко ниже значения. Особенно в ночные часы. Ведь традиционно во время антициклонов, если есть прояснения, температура может быть ниже.

Так все же сильных морозов и даже -10 – -15 градусов еще не будет?

Нет-нет-нет, таких мы не ожидаем. Только локальное снижение до -6, возможно, -8 градусов. В Карпатах чуть ниже, но так по территории Украины – больше не ожидаем.



Февральские морозы пока не ожидаются / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Насколько привычным для Украины является отсутствие снежного покрова зимой, как в этом году?

Тенденция последних лет сохраняется. Даже наши ученые говорят, что такие понятия, как "образование снежного покрова" в начале и "разрушение устойчивого снежного покрова" в конце зимнего сезона, уже неактуальны. Ведь в условиях изменения климата видим, что снежный покров в наших широтах если и образуется, то достаточно кратковременный и такой, как говорят, рваный, то есть только местами.

Обратите внимание! Согласно климатическим характеристикам, ранее в декабре снежный покров уже образовывался в большинстве областей Украины. Только на Юге не каждый год.

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Каким будет январь 2025: погода на месяц и Новый год

Каким может быть начало января нового 2025 года – тепло продолжится или все же погода резко изменится?

Первый день января будет более спокойный, а начиная со 2 числа будут меняться атмосферные процессы. Будет ослабевать этот антициклон и уже будут поступать атмосферные фронты с северо-запада. Они все же принесут осадки. Надеемся, что погода уже будет больше напоминать зимнюю и вернется к более климатической норме этого сезона.

То есть на Новый год, как и в 2024-м, сильных снегопадов не будет?

По расчетам на сегодня все достаточно спокойно, потому что это влияние поля высокого давления. Без осадков и температурный фон примерно такой же, как мы имеем сейчас. Днем, конечно, могут быть плюсы, это не исключено.



Осадков и значительных морозов на Новый год пока не прогнозируют / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Возможно ли, что даже после снижения температуры зимой в Украине снова потеплеет?

В принципе в течение всего зимнего сезона ожидаем, что температуры будут колебаться от небольших минусов до плюсов.

Как раз это и наблюдаем в течение декабря уже, – небольшой минус, особенно в ночные часы, и до плюсовых температур в дневные часы.

Ожидаем, что такие колебания и будут в дальнейшем. Сохраняется тенденция, что холодные периоды будут короче, а дней с температурами выше климатической нормы становится больше.

Каким будет первый месяц 2025-го в Украине?

Пока за январь рано говорить. Данных еще нет. Прогноз будет после 25 – 26 декабря.

Важно! Уже третье Рождество Украина отмечает в условиях полномасштабной войны. Многие из нас проведут этот светлый день в родном доме с близкими людьми. Все благодаря защитникам и защитницам, которые уже почти 11 лет защищают Родину от российского агрессора, независимо от погоды или даты.



Всегда помните о Героях – тех, кто сейчас не за праздничным столом, а в окопе борется за наше будущее, тех, кто находится в российском плену, и тех, кто отдал самое ценное – свои жизни за нашу свободу и независимость. Помогайте нашим защитникам и защитницам, донатьте и делайте все, что только можете!



И не забудьте загадать в светлый праздник Рождества и новогоднюю ночь нашу победу. Это желание миллионов украинцев обязательно исполнится!