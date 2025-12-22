Рождественские праздники обещают быть по-настоящему зимними. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает 24 Канал.
Какой будет погода в Украине накануне Рождества?
С 23 по 25 декабря погода в Украине постепенно будет приобретать зимний характер. В страну будет поступать холодный воздух с севера, однако 23 декабря существенных изменений температуры еще не ожидается. Только на северо-востоке ночью станет прохладнее.
Уже 24 декабря в большинстве областей температура в течение суток снизится до 3 – 8 градусов мороза, а ночью на севере и востоке возможны морозы до 12 градусов. Местами, кроме юго-востока, прогнозируют небольшой мокрый снег, в Одесской области – с дождем.
25 декабря по всей Украине сохранится холодная погода без осадков.
Что ожидать от погоды на этой неделе?
На этой неделе в Украине ожидается существенное похолодание и морозы с возможными снегопадами и метелями в разных регионах. Температуры в разные дни будут колебаться от -13 градусов ночью до +7 градусов днем, с возможными гололедицами на дорогах.
После 25 декабря столбики термометров могут показывать от 4 до 10 градусов мороза. "Плюсов" по территории Украины – не останется.