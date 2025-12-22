Согласно отчетам NOAA (Национального управления океанических и атмосферных исследований США) и британского MetOffice, в ближайшие дни геомагнитная ситуация изменится с "неспокойной" на "активную", сообщает 24 Канал.

Смотрите также Где заканчивается влияние Солнца: астрономы впервые создали подробную карту границы атмосферы светила

Что означает уровень G1 и как это повлияет на Землю?

Земля вошла в поток быстрого солнечного ветра, вырывающегося из корональных дыр светила. Это приведет к магнитной буре уровня G1 (незначительная).



Сейчас ситуация спокойная, но специалисты ожидают шторм G1 22 и 23 декабря / Фото NOAA

Индекс Kp, который характеризует геомагнитную активность, достигнет отметки 5. Хотя G1 является самым слабым уровнем по шкале NOAA, он имеет конкретные физические последствия, которые могут почувствовать на Земле.

Энергосистемы возможны слабые колебания в электросетях.

возможны слабые колебания в электросетях. Космические аппараты : ожидается незначительное влияние на управление спутниками на орбите.

: ожидается незначительное влияние на управление спутниками на орбите. Природа: полярные сияния могут наблюдаться на высоких широтах, а мигрирующие животные способны чувствовать изменения магнитного поля.

Ситуация на Солнце и методика прогнозирования

За последние 24 часа солнечная активность была умеренной, сообщает Британская модель MetOffice. На видимом диске Солнца зафиксировано шесть активных регионов. Особое внимание ученых привлекает пятно на юго-востоке, которое быстро развивается, демонстрирует сложную структуру и уже вызвало умеренную вспышку.



Ситуация на Солнце трудно прогнозируемая / Фото NOAA

Прогнозирование базируется на наблюдении за этими активными зонами и корональными выбросами массы (CME).

CME Выброс солнечного материала в межпланетное пространство. Если он направлен к Земле, это вызывает возмущение магнитосферы.

Сейчас направленных на нашу планету выбросов не зафиксировано, однако соединение с ветром корональных дыр уже произошло.

Важно различать корональные выбросы и солнечные вспышки. Вспышки – это внезапные выбросы энергии и рентгеновского излучения, которые достигают атмосферы Земли за 8,5 минут, вызывая ионизацию. Это может приводить к радиоблекаутам – перебоям в высокочастотной радиосвязи и работе систем GPS (GNSS) на освещенной стороне планеты. Зато корональным выбросам массы нужно несколько дней, чтобы достичь Земли.

Эксперты ожидают, что повышенная скорость солнечного ветра будет сохраняться до конца периода, достигая пика перед спадом активности 24 декабря.