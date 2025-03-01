Снег, дождь и немного тепла: какой будет погода 2 марта
В воскресенье, 2 марта, почти по всей Украине выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя. Температурные показатели в одних регионах упадут, а в других –повысятся.
В частности, снижение температуры воздуха следует ожидать на Западе. Если 1 марта столбик термометра в среднем показывал 5 – 7 градусов тепла, то уже 2 марта он будет колебаться между 3 – 5 градусами тепла, передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометценр.
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Какой будет погода 2 марта
В целом в большей части Украины в воскресенье выпадут мокрый снег и дождь. Самые сильные осадки ожидаются в южных областях – в Херсонской и Одесской. Между тем мокрая и сырая погода обойдет стороной Харьковскую, Донецкую и Луганскую области.
Средняя температура составит – 3 – 5 градусов тепла днем и от нуля до минус 2 градусов ночью. Именно такой она будет в западных областях и северных. Прохладнее будет в центре, на юге. Там столбик термометра будет колебаться от 1 до 4 градусов тепла. Холоднее всего будет на Востоке. Там температура составит от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла днем. А ночью опустится до минус 10 градусов.
Обратите внимание! 2 марта, в связи с оттепелью и осадками в виде дождя и мокрого снега, на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Какая температура в областных центрах
- Киев +3...+5;
- Ужгород +4...+6;
- Львов +3...+5;
- Ивано-Франковск +3...+5;
- Тернополь +3...+5;
- Черновцы +3...+5;
- Хмельницкий +3....+5;
- Луцк +3...+5;
- Ровно +3....+5;
- Житомир +3....+5;
- Винница +3....+5;
- Одесса +3....+5;
- Николаев +2...+4;
- Херсон +2...+4;
- Симферополь +4...+6;
- Кропивницкий +1...+3;
- Черкассы +2...+4;
- Чернигов +3...+5;
- Сумы +2...+4;
- Полтава +1...+3;
- Днепр +1...+3;
- Запорожье +1....+3;
- Донецк -1...+1;
- Луганск 0...-2;
- Харьков -1...+1.