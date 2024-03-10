Значительные дожди, налипание снега, мороз и гололедица: какая будет погода на следующей неделе
Источник:Meteoprog
На следующей неделе ожидается изменение погоды. Из-за активизации атмосферных фронтов в Украине увеличится количество осадков. Интересно, что в части областей еще будут морозы.
Какая будет погода в следующие семь суток, спрогнозировал Игорь Кибальчич. Синоптик рассказал, что в начале второй декады ожидаются изменения.
Кстати Будет лить несколько дней подряд: когда всю Украину накроют дожди, местами с мокрым снегом
Чем удивит погода в Украине
Так, в ближайший период будет увеличение количества осадков вследствие развития циклоничности над Центральной и Южной Европой. Ожидаются дожди и мокрый снег.
Наиболее интенсивными будут в западных областях, а также в Крыму. Температура воздуха сохранится выше нормы, только в начале недели на севере Левобережья прогнозируются ночные морозы местами до -8 градусов,
– писал Кибальчич.
Детальный прогноз на неделю
- В понедельник на Западе местами пройдут небольшие, временами умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. На остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер восточный/юго-восточный, 5 – 10 метров на секунду, днем в западной части отдельные порывы 15 – 17. На Западе и Юге ночью 1 – 6 тепла, днем 7 – 12. Тем временем в центральных, восточных и северных областях ночью 3 – 8 мороза, днем 3 – 8 тепла.
- Во вторник на Правобережной части Украины ожидается неустойчивая погода. Так, пройдут дожди, местами с мокрым снегом. В Карпатах значительные осадки, местами туманы. На Левобережье преимущественно без осадков. Ветер юго-восточной четверти, 5 – 10 метров на секунду. Ночью 1 – 6 тепла, в северных и восточных областях еще 3 – 8 мороза, днем 3 – 8 тепла. На Юге и Закарпатье до +13.
- 13 марта в большинстве регионов Украины, за исключением Крыма, Луганской и Сумской областей, также будут дожди и мокрый снег. Кое-где налипание мокрого снега, ночью на дорогах местами гололедица. В западных областях – туманы. Ветер восточный, 5 – 10 метров в секунду, в Приазовье отдельные порывы, 15 – 17. Ночью 1 – 7 тепла, в восточных и северных областях от -4 до +1, днем 3 – 8 тепла, на Юге и в Крыму местами до +17 градусов.
- В четверг снова ожидается небольшой мокрый снег с дождем кое-где в западных и северных областях. Днем в Крыму – умеренный дождь. В остальных регионах без существенных осадков. На дорогах Запада местами гололедица. Ночью в Украине от -1 до +5, днем 3 – 8 тепла, впрочем, на Юге до +12.
- 15 марта на Востоке и Юге могут пройти небольшие, местами умеренные дожди. На остальной территории Украины уже без существенных осадков. На Западе и Севере местами туман. Ночью в Украине 0 – 6 тепла, днем до +11.
- В субботу дождливая погода сохранится на Донбассе, в Приазовье и Крыму. В остальных регионах без существенных осадков. Ночью от нуля до +6, днем до 8 – 13 тепла.
- В воскресенье на большей части территории Украины снова пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром местами туманы. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1 – 7 тепла, днем до +13 градусов.