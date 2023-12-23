Погода на Святвечер и Рождество: будет ли в Украине снегопад и сильный мороз
Источник:Укргидрометцентр
Уже вскоре, 25 декабря, украинцы будут отмечать Рождество. А пока продолжаются приготовления к этому празднику, синоптики уже спрогнозировали, какой будет погода.
Так, в Укргидрометцентре рассказали, будет ли снег на Святвечер и Рождество, ждать ли украинцам значительных морозов, или же наоборот будет тепло, передает 24 Канал.
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Какая будет погода 24 – 25 декабря
В субботу на Востоке и Юго-Востоке пройдут умеренный дождь и мокрый снег. Ночью и днем 1 – 6. Тем временем на остальной территории местами мокрый снег. Ночью в Карпатах – умеренный. В течение суток от 3 мороза до 2 тепла.
Как на Сочельник, так и на Рождество синоптики прогнозируют осадки. Впрочем, устойчивого снежного покрова, вероятно, не будет.
24 – 25 декабря в большинстве областей снег с переходом в дождь,
– отметили синоптики.
Добавили, что ночью от 1 тепла до 5 мороза. Днем 24 декабря около 0 градусов, а к Рождеству еще пригреет.
"25 декабря в Украине, кроме востока и северо-востока, 4 – 10 градусов тепла", – спрогнозировали в Укргидрометцентре.
На дорогах страны иногда возможна гололедица. Ветер преимущественно западный. Порывы 7 – 12 метров в секунду. Ночью 24 декабря на Юге местами 15 – 20.
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Прогноз погоды на Рождество / Скриншот из Укргидрометцентра
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Обратите внимание! Это уже второе Рождество в условиях полномасштабной войны. Наши защитники и защитницы снова не проведут его с родными в теплых домах, за праздничным столом.
Герои не перестают защищать родную землю от агрессора ни в праздники, ни в дождь, снег и мороз. Всегда помните об этом. Думайте о тех, кто сейчас в бою, кто во вражеском плену, о тех, кто отдал свою жизнь за нашу независимость и свободу.
Помогайте защитникам. Донатьте. Делайте все, что можете и даже больше.