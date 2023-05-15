В Киевской области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности: какие еще регионы под угрозой
Источник:Укргидрометцентр
В Украине началось резкое потепление. Поэтому повысился чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Под угрозой оказались несколько регионов. Синоптики призывают не провоцировать пожар в экосистемах.
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Какие регионы под угрозой
Как стало известно, с 14 по 17 мая чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируют в:
- северных,
- центральных,
- южных,
- восточных,
- Ровенской,
- Тернопольской,
- Хмельницкой,
- Черновицкой,
- Львовской областях.
Под угрозой многие регионы / Карта
Не провоцируйте пожары в экосистемах! В таких условиях даже маленький костер может перерасти в масштабный пожар и уничтожить сотни гектаров полей, лесных насаждений. Это огромный вред для экологии и человека!
– подчеркнули синоптики.
Недавно синоптики рассказали 24 Каналу, что норма средней месячной температуры для июня в Украине составляет 19,1 градуса. Ученые говорят, что июнь этого года в пределах нормы должен быть, а вот июль и август может быть немного выше нормы.
Важно понимать, что погода прямо или косвенно зависит от всех происходящих на Земле процессов. К примеру, на нее влияет то, что происходит в Тихом океане. По данным Всемирной метеорологической организации, за последние три года продолжается явление Ла-Нинья. Из-за чего и наблюдалось определенное понижение температуры.
После адской жары в Испании внезапно выпал снег
Напомним, что 12 мая в некоторых северных районах страны выпал снег. Так, удивляться не летним осадкам пришлось испанцам в Ла-Райя, горном районе Астурии на севере государства.
На Востоке, в средиземноморских частях Испании, в частности, в Каталонии и Валенсии, выпал град и сильный дождь. И это при том, что в регионе несколько месяцев не было ни одной капли осадков.