Задержится ли еще летняя жара: какая будет погода в сентябре 2023

Уже через несколько дней начнется осень. Какой же она будет в этом году, ждать жары, или придет значительное похолодание, будут ли заливать Украину дожди, спрогнозировали синоптики.

Прогноз погоды на первый месяц осени обнародовали в Укргидрометцентре. Интересно, что температура будет выше нормы, передает 24 Канал.

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Чем удивит погода в сентябре

Синоптики отметили, что месячное количество осадков ожидается в пределах 34 – 70 миллиметров. В Карпатах традиционно несколько больше. В частности, где-то 87 – 100 миллиметров. Впрочем, везде в пределах нормы.

Средняя месячная температура предполагается 15 – 19 градусов тепла, в Карпатах 12 – 13, что на 1 – 2 выше нормы,

– добавили в Укргидрометцентре.

Кстати, абсолютный максимум температуры в сентябре составляет 33 – 38,8 градуса, в горных районах местами +24...+32.

Абсолютный минимум – 1-8 градусов мороза. На юге Херсонской и Запорожской областей местами 0 – 1 тепла, в Крыму 1 – 5,5 тепла.

Заморозки в воздухе отмечены во второй и третьей декадах, в Карпатах, на Северо-Востоке страны, Черкасской и Кировоградской области – в первой декаде.

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Жара будет, по крайней мере, в первые сентябрьские дни

Заметим, что синоптик Игорь Кибальчич обнародовал прогноз на неделю. Так, 1 сентября неустойчивая погода с осадками удержится в западных областях, днем также местами в Киевской и Черниговской областях. На остальной территории преимущественно сухо.

Температура воздуха ночью +15...+20 градусов. Днем в западных областях +23...+28, в других регионах +29...+34.

В субботу и воскресенье, 2 – 3 сентября, малоподвижный атмосферный фронт испортит погоду в западных областях. Там периодически ожидаются кратковременные дожди. На остальной территории, вероятно, будет без осадков. Ночью +13…+18, днем +28…+33, только на Западе +22…+27.