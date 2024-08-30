Будут ли в сентябре затяжные осенние ливни и грозы
Уже в это воскресенье начнется сентябрь. Ожидается, что первый месяц осени в Украине будет теплым. Более того, кое-где даже возможна сильная жара.
Начнутся ли в сентябре сильные и затяжные осенние ливни – в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок.
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Дожди и грозы в сентябре
Эксперт отметила, что по предварительным расчетам, месячное количество осадков в сентябре ожидается 37 – 76 миллиметров. В Карпатах больше, в частности, 97 – 111 миллиметров. Для сентября это в пределах нормы.
Между тем средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах +15 – +20 градусов, в Карпатах +13 – +14. Кстати, это на 2 градуса выше нормы.
Сентябрь – это переходный месяц от лета к осени, которому присуще снижение температуры и ослабление именно грозовой деятельности, ведь грозы – это летний процесс,
– отметила Диана Кривобок.
Синоптик рассказала, что сильные и затяжные ливни в сентябре не ожидаются. Более того, в первую неделю сентября может вообще не быть осадков.
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Когда будет похолодание
- Также Кривобок рассказала, что в ближайшее время снижение температуры в Украине не ожидается. Более того, начало сентября 2024 года будет теплым. Кое-где даже сохранится летний характер погоды.
- "Где-то примерно с середины сентября может быть определенное снижение температуры", – сказала эксперт.
- В то же время синоптик добавила, что это еще будут уточнять, ведь синоптические процессы могут измениться.
- К слову, согласно анализу, в течение предыдущих лет во второй и третьей декаде сентября отмечались заморозки в воздухе. В Карпатах, кое-где Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях даже в первой декаде месяца.
- Снег фиксировали только на высокогорье Карпат.
- "Пока что не ожидаем. В первой декаде сентября заморозков 100% не будет. Ведь начало сентября у нас будет очень теплое. Поэтому о заморозках говорить еще рано", – отметила Диана Кривобок.