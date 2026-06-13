Когда в Украине станет теплее и прекратятся ли дожди: какая погода ожидается на следующей неделе

В начале следующей недели на территории Украины сохранится переменчивая погода. В большинстве регионов прогнозируются кратковременные дожди и грозы, при этом температура воздуха останется умеренной.

Об этом рассказал заместитель начальника отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для РБК-Украина.

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Что будет с погодой на следующей неделе?

Представитель Укргидрометцентра сообщил, что в течение 15 и 16 июня в отдельных областях местами будут выпадать кратковременные дожди с грозами. В то же время в ночь на 16 июня, согласно текущему прогнозу, существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха в начале недели существенно не изменится. Ночью в большинстве регионов столбики термометров будут показывать от 7 до 13 градусов тепла, а днем показатели повысятся и составят от 16 до 22 градусов тепла.

По его словам, несколько более теплые условия ожидаются в южной части страны. Ночью температура воздуха будет колебаться от 13 до 18 градусов тепла, а в дневные часы значения вырастут и будут в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.

По предварительным прогнозам, в дальнейшем в Украине также будет преобладать нестабильная погода. Местами сохранятся кратковременные дожди и грозы. Впрочем, несмотря на это, температурные показатели наконец начнут постепенно повышаться.

Температура немного повысится. И, в принципе, распределение будет таким же,

– сказал он.

Иван Семилит добавил, что теплее всего традиционно будет в юго-восточных, а также в восточных областях. Специалист рассказал, что в этой части максимальная температура воздуха местами вырастет и достигнет 29 градусов тепла.

Какая погода будет до этого?

Напомним, недавно синоптик Виталий Постригань сообщал о том, что погода в Украине в течение 13–14 июня будет сопровождаться заметным ослаблением тепла, поскольку будет поступать более прохладный воздух.

В то же время синоптик Игорь Кибальчич отмечал, что в течение ближайших выходных сохранится умеренно теплая погода, близкая к климатической норме. Из-за прохождения атмосферных фронтов в части регионов будут дожди.