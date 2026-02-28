Укр Рус
28 февраля, 20:00
Когда могут вернуться снег и дожди, и с какой погоды начнется следующая неделя

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • 3 марта на Левобережье и севере Украины возможны незначительные дожди и снег из-за атмосферного фронта.
  • Температура будет оставаться стабильной, с ночными понижениями до -6 градусов и дневными повышениями.

С началом новой недели в некоторые области Украины могут вернуться осадки в виде незначительных дождей и снега. Температурные показатели изменений не претерпят.

Такую информацию сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

В каких областях возможны снег и дождь?

Синоптик рассказал, что 3 марта на Левобережье, а также в северной части местами возможны незначительные дожди и снег. Причиной осадков станет прохождение атмосферного фронта с севера. В других областях будет сухо.

Температура воздуха в течение 3 – 4 марта будут оставаться ориентировочно в таких же пределах, как и на выходных. В ночные часы возможны понижения до 6 градусов мороза, одновременно в дневное время ожидается от 0 до 6 градусов тепла.

В западной и южной частях пригреет до 13 градусов тепла. Но из-за солнечного света днем возможно таяние снежного покрова. И в связи с тем, что ночью будут понижения до минусовых значений, будет возникать гололедица.

До этого погода в Украине будет с прояснениями и без осадков. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду, поэтому сильных шквалов также ожидать не стоит.

Какой погоды ждать в Украине?

  • В течение выходных 28 февраля – 1 марта погода будет теплой. Осадков и сильного ветра в эти дни не ожидается, однако местами возможны слабые туманы. Также по стране, кроме юга и крайнего запада, будет гололедица.

  • Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщала, что вскоре придет незначительное потепление, температурные показатели вырастут на несколько градусов. Впрочем, резких изменений в сторону повышения пока ждать не стоит.

  • Отметим, что в целом погода в Украине в течение марта 2026 года в основном будет теплой, температура воздуха ожидается в пределах нормы, а в части областей – даже ее будет превышать на несколько градусов.