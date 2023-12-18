Какая будет погода на Святой вечер: синоптик удивил прогнозом

Уже в это воскресенье, 24 декабря, будет Святой вечер. Синоптики спрогнозировали, какую же погоду ждать в канун Рождества.

Так, Игорь Кибальчич рассказал, будет морозно или все же тепло, а еще ждать ли 24 декабря снегопад.

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Какой погоды ждать на Святой вечер

Синоптик отметил, что в северных и западных областях пройдет дождь, кое-где с мокрым снегом. Впрочем, на остальной территории страны без существенных осадков.

Ветер юго-западный, порывы 17 – 22 метра в секунду. Любопытно, что мороза, вероятно, совсем не будет даже ночью.

Температура воздуха ночью 2 – 7 градусов тепла, днем 5 – 7, в Крыму и Одесской области до +12,

– спрогнозировал Кибальчич.

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Обратите внимание! Впереди еще одно Рождество, которое наши защитники и защитницы проведут не в теплых домах рядом с родными, а в окопах, на передовой, с оружием в руках, не переставая защищать родную землю от российского агрессора ни в праздники, ни в дождь, ни в снег и сильный мороз.

Нашим героям нужна помощь. Всегда помните об этом, передавайте теплые вещи, делайте окопные свечи, делайте все, что можете и даже больше.

Присоединяйтесь к сборам. В частности, задонатьте на бус с защитой от дронов для пограничников. Вместе к победе!