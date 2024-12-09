Снег с дождем, гололедица и сильный ветер: прогноз погоды на 10 декабря
Погода в Украине во вторник, 10 декабря, будет облачной. Для некоторых регионов синоптики обещают мокрый снег с дождем, также кое-где на дорогах прогнозируют гололедицу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
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Какой будет погода в Украине 10 декабря
Как сообщает Укргидрометцентр, на территории западных и северных областей будет мокрый снег с дождем, местами на дорогах синоптики обещают гололедицу. Ветер в основном будет двигаться в северо-восточном направлении со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.
Температура в течение суток будет достигать от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. На территории южных регионов ночью столбик термометра будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, днем от 6 до 11 градусов тепла, в Крыму пригреет до 14 градусов тепла.
Какая будет погода в крупных городах
- Киев 0 – +2
- Ужгород 0 – +2
- Львов 0 – +2
- Ивано-Франковск 0 – +2
- Тернополь 0 – +2
- Черновцы 0 – +2
- Хмельницкий +1 – +3
- Луцк 0 – +2
- Ровно 0 – +2
- Житомир 0 – +2
- Винница 0 – +2
- Одесса +5 – +7
- Николаев +8 – +10
- Херсон +8 – +10
- Симферополь +12 – +14
- Кропивницкий +2 – +4
- Черкассы +1 – +3
- Чернигов +1 – +3
- Сумы 0 – +2
- Полтава +2 – +4
- Днепр +3 – +5
- Запорожье +6 – +8
- Донецк +3 – +5
- Луганск +1 – +3
- Харьков +1 – +3.