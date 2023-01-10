В Украине срочно объявили штормовое предупреждение: какие области поразит непогода
Источник:Укргидрометцентр
10 января в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют сильный ветер.
В некоторых регионах объявили штормовое предупреждение. Поэтому лучше остаться дома или перед выходом на улицу теплее одеться.
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Какие области атакует непогода
Синоптики предупредили, что 10 января в Украине, кроме большинства западных областей, ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
I уровень опасности объявлен по всей территории, кроме таких областей:
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая.
- Волынская;
- Ровенская;
- Львовская;
- Тернопольская.
В Украину придет непогода 10 января / Карта
Во Львове ожидается туман
Кроме этого, о непогоде также предупредили львовян. Так, в городе в ближайшие часы и до конца дня будет туман, видимостью всего 200 – 500 метров.
Мэрия Львова призвала водителей быть осмотрительными во время движения. В случае возникновения любых непредсказуемых ситуаций сообщайте на горячую линию города по номеру 15 – 80.
Какой будет погода в январе
Украинские синоптики рассказали, что средняя дневная температура в январе в большинстве областей будет составлять 0…-5 градусов. Тем временем в оккупированном Крыму ожидают +1...+2 градуса. Это – на 1 – 1,5 градуса выше нормы.
Мощные осадки и снегопады не прогнозируются.