Тепло и без осадков: какой будет погода 11 апреля

Погода в Украине в четверг, 11 апреля, будет с переменной облачностью. В то же время никаких осадков синоптики не прогнозируют.

В Украине продолжается теплая пора, во время которой можно провести время на свежем воздухе. В то же время напоминаем, что по данным Укргидрометцентра в течение 10 – 12 апреля для части украинских регионов будет сохраняться высокий уровень пожарной опасности.

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Какой будет погода в регионах Украины

В Украине продолжает царить тепло. Так, по всей территории нашего государства синоптики прогнозируют переменную облачность. В то же время ожидается отсутствие каких-либо осадков.

Температура ночью 7 – 12 градусов тепла; днем в западных, Винницкой, большинстве северных областей и на побережье морей 18 – 23 градусов тепла, на остальной территории 22 – 27,

– говорится в сообщении синоптиков.

В то же время ветер будет в основном северо-западного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Прогноз погоды в Киеве

В Киевской области также осадков не прогнозируют, однако будет переменная облачность. Ветер также будет северо-западного направления, со скоростью 5 - 10 метров в секунду.

В Киевской области ночью будет 7 – 12 градусов тепла, днем – 18 – 23 градусов. В Киеве ночью ориентировочно 10 градусов тепла, днем – 20 – 22 градуса.

Какой будет погода в городах Украины

Киев – +20...+22

Ужгород – +22...+24

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +19...+21

Ровно – +19...+21

Житомир – +19...+21

Винница – +20...+22

Одесса – +21...+23

Николаев – +25...+27

Херсон – +24...+26

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +20...+22

Сумы – +22...+24

Полтава – +24...+26

Днепр – +25...+27

Запорожье – +23...+25

Донецк – +25...+27

Луганск – +26...+28

Харьков – +25...+27

Прогноз погоды в Украине на 11 апреля / Карта Укргидрометцентра

В частности, специалисты Укргидрометцентра предупреждают о значительной снеголавинной опасности (3 уровень) на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.