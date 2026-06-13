В ряде областей местами грозы и дожди, на юге – до +26: погода в Украине на 14 июня

Погода в Украине в воскресенье, 14 июня, будет переменчивой в зависимости от региона. В одной части страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, а в другой – будет солнечно и тепло.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Чего ожидать от погоды 14 июня?

В Украине ожидается переменная облачность. Ночью кратковременные дожди пройдут в восточных и западных областях, а днем осадки прогнозируют почти по всей территории страны, за исключением юго-востока.

Местами возможны грозы. Ветер будет западного и юго-западного направлений со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью составит +12 – +17 градусов, днем воздух прогреется до +22 – +26 градусов. В то же время в западных и большинстве северных областей будет прохладнее: ночью +9 – +14 градусов, днем +18 – +23 градуса.

В Киеве также днем прогнозируют кратковременные дожди и местами грозы. Температура ночью составит +12 – +14 градусов, а днем – +20 – +22 градусов.

Какая будет температура в областных центрах?

Киев +20...+22;

Ужгород +20...+22;

Львов +16...+18;

Ивано-Франковск +19...+21;

Тернополь +17...+19;

Черновцы +19...+21;

Хмельницкий +17...+19;

Луцк +17...+19;

Ровно +17…+19;

Житомир +18...+20;

Винница +19...+21;

Одесса +20...+22;

Николаев +23...+25;

Херсон +22...+24;

Симферополь +21...+23;

Кропивницкий +23...+25;

Черкассы +23...+25;

Чернигов +20...+22;

Сумы +22...+24;

Полтава +22...+24;

Днепр +22...+24;

Запорожье +22...+24;

Донецк +20...+22;

Луганск +23...+25;

Харьков +20...+22.



Погода в Украине на 14 июня / Карта Укргидрометцентра

Напомним, начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань отмечал, что в ближайшие дни в Украине ожидается похолодание. По предварительным прогнозам синоптиков, осадки продержатся в стране как минимум до конца второй декады июня.