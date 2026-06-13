В ряде областей местами грозы и дожди, на юге – до +26: погода в Украине на 14 июня
Погода в Украине в воскресенье, 14 июня, будет переменчивой в зависимости от региона. В одной части страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, а в другой – будет солнечно и тепло.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Чего ожидать от погоды 14 июня?
В Украине ожидается переменная облачность. Ночью кратковременные дожди пройдут в восточных и западных областях, а днем осадки прогнозируют почти по всей территории страны, за исключением юго-востока.
Местами возможны грозы. Ветер будет западного и юго-западного направлений со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью составит +12 – +17 градусов, днем воздух прогреется до +22 – +26 градусов. В то же время в западных и большинстве северных областей будет прохладнее: ночью +9 – +14 градусов, днем +18 – +23 градуса.
В Киеве также днем прогнозируют кратковременные дожди и местами грозы. Температура ночью составит +12 – +14 градусов, а днем – +20 – +22 градусов.
Какая будет температура в областных центрах?
- Киев +20...+22;
- Ужгород +20...+22;
- Львов +16...+18;
- Ивано-Франковск +19...+21;
- Тернополь +17...+19;
- Черновцы +19...+21;
- Хмельницкий +17...+19;
- Луцк +17...+19;
- Ровно +17…+19;
- Житомир +18...+20;
- Винница +19...+21;
- Одесса +20...+22;
- Николаев +23...+25;
- Херсон +22...+24;
- Симферополь +21...+23;
- Кропивницкий +23...+25;
- Черкассы +23...+25;
- Чернигов +20...+22;
- Сумы +22...+24;
- Полтава +22...+24;
- Днепр +22...+24;
- Запорожье +22...+24;
- Донецк +20...+22;
- Луганск +23...+25;
- Харьков +20...+22.
Погода в Украине на 14 июня / Карта Укргидрометцентра
Напомним, начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань отмечал, что в ближайшие дни в Украине ожидается похолодание. По предварительным прогнозам синоптиков, осадки продержатся в стране как минимум до конца второй декады июня.