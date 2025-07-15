Жара до +37, местами грозы и кратковременные дожди: погода в Украине на 15 июля
Прогноз погоды в Украине на вторник, 15 июля, обещает быть жарким почти для всей Украины. В то же время местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 15 июля?
Синоптики прогнозируют переменную облачность по всей Украине в течение дня 15 июля. В западных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.
Ветер в этот день будет преимущественно северо-западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
В западных и северных областях ночью ожидается температура +15 – +20 градусов, днем – от +25 до +30 градусов. На остальной территории ночью столбики термометра могут показывать – +18 – +23 градусов, а днем – +29 – +34 градусов. В южных регионах местами прогнозируют сильную жару с температурой – +35 – +37 градусов.
В Киеве метеорологи прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура днем в столице может подняться до +28 – +30 градусов.
Какой будет температура в областных центрах?
- Киев +28...+30;
- Ужгород +26...+28;
- Львов +25...+27;
- Ивано-Франковск +25...+27;
- Тернополь +26...+28;
- Черновцы +28...+30;
- Хмельницкий +27...+29;
- Луцк +24...+26;
- Ровно +25...+27;
- Житомир +26...+28;
- Винница +30...+32;
- Одесса +30...+32;
- Николаев +34...+36;
- Херсон +34...+36;
- Симферополь +32...+34;
- Кропивницкий +32...+34;
- Черкассы +30...+32;
- Чернигов +27...+29;
- Сумы +27...+29;
- Полтава +29...+31;
- Днепр +31...+33;
- Запорожье +33...+35;
- Донецк +30...+32;
- Луганск +30...+32;
- Харьков +30... +32.
Погода в Украине на 15 июля 2025 года / Карта Укргидрометцентра