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24 Канал Новости Украины Жара до +37, местами грозы и кратковременные дожди: погода в Украине на 15 июля
14 июля, 15:30
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Жара до +37, местами грозы и кратковременные дожди: погода в Украине на 15 июля

Владислав Кравцов

Прогноз погоды в Украине на вторник, 15 июля, обещает быть жарким почти для всей Украины. В то же время местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 15 июля?

Синоптики прогнозируют переменную облачность по всей Украине в течение дня 15 июля. В западных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер в этот день будет преимущественно северо-западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

В западных и северных областях ночью ожидается температура +15 – +20 градусов, днем – от +25 до +30 градусов. На остальной территории ночью столбики термометра могут показывать – +18 – +23 градусов, а днем – +29 – +34 градусов. В южных регионах местами прогнозируют сильную жару с температурой – +35 – +37 градусов.

В Киеве метеорологи прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура днем в столице может подняться до +28 – +30 градусов.

Какой будет температура в областных центрах?

  • Киев +28...+30;
  • Ужгород +26...+28;
  • Львов +25...+27;
  • Ивано-Франковск +25...+27;
  • Тернополь +26...+28;
  • Черновцы +28...+30;
  • Хмельницкий +27...+29;
  • Луцк +24...+26;
  • Ровно +25...+27;
  • Житомир +26...+28;
  • Винница +30...+32;
  • Одесса +30...+32;
  • Николаев +34...+36;
  • Херсон +34...+36;
  • Симферополь +32...+34;
  • Кропивницкий +32...+34;
  • Черкассы +30...+32;
  • Чернигов +27...+29;
  • Сумы +27...+29;
  • Полтава +29...+31;
  • Днепр +31...+33;
  • Запорожье +33...+35;
  • Донецк +30...+32;
  • Луганск +30...+32;
  • Харьков +30... +32.


Погода в Украине на 15 июля 2025 года / Карта Укргидрометцентра