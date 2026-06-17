Погода резко ухудшится: в каких областях пройдут сильные грозы

С вечера 16 июня и до конца суток 17 июня над Украиной пройдет непогода. Сильные грозы прогнозируются в пяти областях.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Смотрите также: Местами будут идти дожди, но на юге – до +28: погода в Украине на 17 июня

Служба чрезвычайных ситуаций сообщила о значительном ухудшении погодных условий вечером 16 июня.

Грозы прогнозируются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Винницкой, Одесской и Кировоградской областях. Из-за непогоды в вышеуказанных регионах введен I уровень опасности (желтый).

В ГСЧС предупреждают, что нестабильные погодные условия могут затруднить работу энергетиков, строителей и коммунальных служб, а также повлиять на движение транспорта.

Будьте осторожны, по возможности избегайте пребывания под деревьями, вблизи линий электропередач и неустойчивых конструкций,

– подчеркивают в службе.

Какая погода будет в Украине в ближайшее время?

Заместитель начальника отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии 24 Каналу сообщил, что в ближайшие дни в Украине сохранится комфортная летняя погода без резких колебаний температуры, однако теплее всего будет на юге, юго-востоке и в Закарпатье.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 8 до 15 градусов, а днём воздух будет прогреваться до 17–24 градусов.