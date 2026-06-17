Про це інформує ДСНС України.

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Надзвичайники проінформували про значне погіршення погодніх умов ввечері 16 червня.

Грози прогнозують у Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій, Одеській та Кіровоградській областях. Через негоду у вищевказаних регіонах оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

У ДСНС попереджають, що нестабільні погодні умови можуть ускладнити роботу енергетиків, будівельників і комунальних служб, а також вплинути на рух транспорту.

Будьте обережними, за можливості уникайте перебування під деревами, поблизу ліній електропередач та нестійких конструкцій,

– наголошують у службі.

Яка погода буде в Україні найближчим часом?

Заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі 24 Каналу повідомив, що найближчими днями в Україні утримається комфортна літня погода без різких температурних коливань, втім, найтепліше буде на півдні, південному сході та на Закарпатті.

Вночі температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів, тоді як вдень повітря прогріватиметься від 17 до 24 градусів.