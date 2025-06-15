  • Киев +23...+25;
  • Ужгород +25...+27;
  • Львов +24...+26;
  • Ивано-Франковск +24...+26;
  • Тернополь +24...+26;
  • Черновцы +25...+27;
  • Хмельницкий +24...+26;
  • Луцк +24...+26;
  • Ровно +23...+25;
  • Житомир +23...+25;
  • Винница +24...+26;
  • Одесса +25...+27;
  • Николаев +24...+26;
  • Херсон +23...+25;
  • Симферополь +22...+24;
  • Кропивницкий +22...+24;
  • Черкассы +23...+25;
  • Чернигов +23...+25;
  • Сумы +21...+23;
  • Полтава +21...+23;
  • Днепр +21...+23;
  • Запорожье +22...+24;
  • Донецк +20...+22;
  • Луганск +20...+22;
  • Харьков +21...+23.