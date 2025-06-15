В понедельник, 16 июня, в части Украины ожидаются дожди, но на большинстве территории осадков не будет. Тепература воздуха будет относительно теплой даже ночью.

В Украине в этот день ожидается переменная облачность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 16 июня

По прогнозам синоптиков, 16 июня Украину накроют облака, из которых временами все же будет выглядывать солнце. День обещает быть теплым с легким ветерком.

Кратковременные дожди прогнозируются только на Левобережье страны – Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области. Местами могут быть грозы. На остальной территории осадков не ожидается.

Ветер будет дуть с северо-запада и усиливаться от 7 до 12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет достигать 10-15 градусов тепла, а днем – от 21 до 26 градусов тепла. В восточных областях столбики термометра будут показывать +18...+23 градусов.

Какая погода будет в областных центрах

Киев +23...+25;

Ужгород +25...+27;

Львов +24...+26;

Ивано-Франковск +24...+26;

Тернополь +24...+26;

Черновцы +25...+27;

Хмельницкий +24...+26;

Луцк +24...+26;

Ровно +23...+25;

Житомир +23...+25;

Винница +24...+26;

Одесса +25...+27;

Николаев +24...+26;

Херсон +23...+25;

Симферополь +22...+24;

Кропивницкий +22...+24;

Черкассы +23...+25;

Чернигов +23...+25;

Сумы +21...+23;

Полтава +21...+23;

Днепр +21...+23;

Запорожье +22...+24;

Донецк +20...+22;

Луганск +20...+22;

Харьков +21...+23.

Прогноз погоды на 31 мая / Карта Укргидрометцентр

В ближайшие дни только в Закарпатской области не было дождей. Осадки снова накроют почти всю Украину 17 июня. Вероятно, дождей не будет только на Донетчине, в Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. Грозы в Украине пока не ожидаются.