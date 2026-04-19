Местами до +16 градусов, но с дождями и заморозками ночью: погода на 20 апреля
В понедельник, 20 апреля, в Украине прогнозируют облачную погоду с прояснениями и осадки. Ночью местами возможны заморозки как на поверхности почвы, так и в воздухе.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Смотрите также Возможно ли серьезное похолодание летом 2026 года: что говорят метеорологи
Какую погоду ждать 20 апреля?
Синоптики прогнозируют, что ночью небольшие дожди выпадут на крайнем востоке и западе. Днем умеренные или местами значительные они возможны на Правобережье. На севере будет идти небольшой дождь.
Преимущественно северный ветер будет со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Только на юге прогнозируют южный.
Температура ночью составит +1 – +6 градусов, а днем воздух прогреется до +5 – +10 градусов. На Закарпатье и в южных регионах будет несколько теплее. Там столбики термометров ночью покажут +4 – +9 градусов, а днем пригреет до +11 – +16 градусов.
В северных, восточных и большинстве центральных областей ночью возможны заморозки 0 – +3 градуса на поверхности почвы, а на северо-востоке их прогнозируют и в воздухе.
Как тепло будет в крупных городах?
- Киев +8...+10;
- Ужгород +9...+11;
- Львов +7...+9;
- Ивано-Франковск +7...+9;
- Тернополь +7...+9;
- Черновцы +7...+9;
- Хмельницкий +7...+9;
- Луцк +7...+9;
- Ровно +7...+9;
- Житомир +7...+9;
- Винница +7...+9;
- Одесса +13...+15;
- Николаев +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Симферополь +13...+15;
- Кропивницкий +11...+13;
- Черкассы +7...+9;
- Чернигов +7...+9;
- Сумы +7...+9;
- Полтава +7...+9;
- Днепр +7...+9;
- Запорожье +13...+15;
- Донецк +9...+11;
- Луганск +10...+12;
- Харьков +7...+9.
Украинцев предупредили об угрозе
Ранее сообщалось о заморозках, которые возможны на поверхности почвы и в воздухе. Они покроют Украину с 20 по 22 апреля.
В большинстве регионов объявляли I или II уровни опасности. В основном опасность в эти дни прогнозируют в северных, восточных и центральных областях.