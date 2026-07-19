Почти всю Украину накроют дожди и грозы: прогноз погоды на 20 июля
В воскресенье, 20 июля, погода в Украине будет контрастной: в большинстве регионов пройдут дожди и грозы, тогда как на юге и востоке сохранится летняя жара. Синоптики также предупреждают о сильных осадках, граде и шквалах в отдельных областях.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Почему ожидать от погоды 20 июля?
В воскресенье, 20 июля, погода в Украине будет оставаться нестабильной из-за прохождения атмосферного фронта. Почти на всей территории страны ожидается облачность с прояснениями, а в большинстве областей пройдут дожди различной интенсивности. Лишь восточные и юго-восточные регионы, по прогнозу синоптиков, в основном останутся без осадков.
В большинстве областей прогнозируются умеренные дожди, однако в северных и центральных регионах местами возможны значительные осадки. Вместе с дождями ожидаются грозы, а днем в отдельных районах также возможны град и шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду.
Несмотря на дождливую погоду, температура воздуха останется достаточно высокой. Ночью столбики термометров будут показывать от +16 до +21 градуса.
Днем в большинстве областей воздух прогреется до +25…+30 градусов, тогда как на юге и востоке страны сохранится жара до +33 градусов. Прохладнее всего будет в западных регионах, где максимальная температура составит +22…+27 градусов.
Какая температура будет в больших городах?
- Киев +24…+26
- Ужгород +23…+25
- Львов +22…+24
- Ивано-Франковск +21…+23
- Тернополь +21…+23
- Черновцы +24…+26
- Хмельницкий +22…+24
- Луцк +21…+23
- Ровно +22…+24
- Житомир +24…+26
- Винница +24…+26
- Одесса +24…+26
- Николаев +28…+30
- Херсон +28…+30
- Симферополь +27…+29
- Кропивницкий +26…+28
- Черкассы +25…+27
- Чернигов +25…+27
- Сумы +26…+28
- Полтава +28…+30
- Днепр +27…+29
- Запорожье +28…+30
- Донецк +28…+30
- Луганск +28…+30
- Харьков +28…+30
Прогноз погоды на 20 июля 2026 года / Фото Укргидрометцентра
По словам синоптика Ивана Семилита, 21 июля дожди прогнозируются преимущественно в центральных областях Украины. Уже 22 июля зона осадков сместится в северные, южные и восточные регионы страны.
В этот период ночная температура будет колебаться в пределах +14...+20 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +24...+30 градусов. Жарче всего будет на юго-востоке, где столбики термометров могут подняться до +34 градусов.
Зато в западных и северных областях ожидается более прохладная погода. Ночью температура там составит +10...+16 градусов, а днем – от +19 до +25 градусов.
23 июля в большинстве регионов сохранится вероятность кратковременных дождей и гроз. После этого, по предварительным прогнозам, примерно до 27 июля в Украине установится преимущественно сухая погода. В конце следующей недели ожидается незначительное понижение температуры: днем воздух будет прогреваться до +21...+28 градусов, тогда как на юго-востоке жара сохранится до +32 градусов.