В некоторые области придет жара, а северо-восток накроет дождями: прогноз погоды на 20 июля
Источник:Укргидрометцентр
В Украине погода в среду, 20 июля, будет в основном сухой и солнечной. Дождями накроет всего несколько областей на Востоке и Севере. Осадки будут в Сумской, Киевской, Харьковской, Полтавской и Черниговской областях.
Жара будет в части западных и южных областей. Так столбики термометров поднимутся до отметок +30...+32 в Одесской и Херсонской областях.
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Высокие температурные показатели на Юге и Западе
Также воздух прогреется на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковской области и Буковине. Наиболее прохладно, обещают синоптики, будет на Севере, который попадет в плен дождей.
В Черниговской, Сумской областях – +23…+25. Такую же ситуацию прогнозируют на Полтавщине. В остальных украинских регионах температура будет колебаться в пределах +24...+28 градусов.Обратите внимание! В Киеве обещают дождливую, но теплую погоду. Воздух прогреется до +24...+26. Ветер – северо-западный скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Прогноз погоды от Наталки Диденко.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что жаркий воздух, который сейчас властвует в Европе, "дыхнет" частично и на несколько украинских областей. Речь идет прежде всего о Западе Украины – кроме Волыни и Ровненской области.
Большая часть Украины будет завтра принадлежать сухому воздуху, будет много солнца. Однако в Черниговской, Сумской, а вечером в среду еще и в Харьковской и Полтавской областях хвост атмосферного фронта пройдет периодическими грозовыми дождями,
– объяснила Диденко.
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Прогноз погоды в городах Украины на 20 июля.
Ужгород – +31...+33
Львов – +30...+32
Ивано-Франковск – +30...+32
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +30...+32
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +24...+26
Ровно – +24...+26
Житомир – +24...+26
Винница – +24...+26
Одесса – +30...+32
Николаев – +30...+32
Херсон – +26...+28
Симферополь – +24...+26
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +23...+25
Суммы – +23..+25
Полтава – +23...+25
Днепр – +24...+26
Запорожье – +26...+28
Донецк – +24...+26
Луганск – +25...+27
Харьков – +24...+26
Киев – +24...+26