В части областей мокрый снег, кое-где туман: прогноз погоды в Украине на 27 декабря

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 27 декабря, будет облачным во всех областях нашего государства. В части регионов ожидают осадки в виде небольшого дождя или мокрого снега.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какую погоду прогнозируют на 27 декабря

Синоптики отметили, что на крайнем юге страны, а также ночью в северных, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой и Черкасской областях 27 декабря ожидается небольшой дождь и мокрый снег.

Кроме того, там возможен слабый гололед. На остальной территории без существенных осадков.

Утром и в первой половине дня в северной части и местами в западных областях прогнозируют туман.

В целом по Украине в этот день ветер будет северо-восточный, а на западе и севере страны – северо-западный. Его скорость будет достигать от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от -3 до +2 градусов. В Карпатах температура будет заметно ниже – от -4 до -9 градусов. Однако на Закарпатье и в Крыму дневная температура может повыситься до +1 – +6 градусов.

В Киевской области столбики термометра ночью и днем могут показывать от -3 до +2 градусов. В Киеве в течение суток около 0 градусов.

В каких областях ожидаются опасные погодные явления

В Укргидрометцентре также предупредили, что утром и в первой половине дня 27 декабря в северной части Украины ожидается туман. Из-за этого видимость составит от 200 до 500 метров.

В конце концов синоптики объявили в северных областях, а также в Карпатах I уровень опасности, желтый.



В каких областях будут опасные метеорологические явления / Карта Укргидрометцентра

Обратите внимание! І уровень опасности, желтый объявляют по областям тогда, когда погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

Какая будет температура днем по украинским городам

Киев -1...+1,

Ужгород +3...+5,

Львов 0...+2,

Ивано-Франковск 0...+2,

Тернополь 0...+2,

Черновцы 0...+2,

Хмельницкий -1...+1,

Луцк 0...+2,

Ровно 0...+2,

Житомир -1...+1,

Винница -1...+1,

Одесса +1...+3,

Николаев +1...+3,

Херсон +1...+3,

Симферополь +3...+5,

Кропивницкий -1...+1,

Черкассы -1...+1,

Чернигов -1...+1,

Сумы -1...+1,

Полтава -1...+1,

Днепр 0...+2,

Запорожье +1....+3,

Донецк +1...+3,

Луганск +1...+3,

Харьков 0...+2.



Погода 27 декабря / Карта Укргидрометцентра